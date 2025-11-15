कैसे ढह गया RJD का किला, इस सीट पर M ने कर दिया MY में खेल; चिराग फैक्टर भी आया काम

संक्षेप: लालू-तेजस्वी का गढ़ मानी जाने वाली दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर आरजेडी का किला ध्वस्त करने में M फैक्टर ने अहम भूमिका अदा की। इसके अलावा चिराग पासवान की एनडीए में वापसी ने भी जदयू को फायदा पहुंचाया।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का गढ़ मानी जाने वाली दरभंगा ग्रामीण सीट पर भी महागठबंधन का किला ध्वस्त हो गया। MY यानी मुस्लिम-यादव समीकरण की वजह से इसे महागठबंधन के लिए ये सबसे सेफ सीट माना जा रहा था। हालांकि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइडेट (जेडीयू) के प्रत्याशी ईश्वर मंडल उर्फ राजेश मंडल ने 6 बार के विधायक एवं पूर्व मंत्री राजद के ललित कुमार यादव को 18453 वोटों से हराकर एनडीए का झंडा बुलंद कर दिया। आरजेडी के गढ़ में जेडीयू की जीत में M फैक्टर यानी महिलाओं ने खेल कर दिया और लालू-तेजस्वी के MY समीकरण को तोड़ दिया। इसके अलावा चिराग पासवान का फैक्टर भी इस पर एनडीए की जीत में अहम माना जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरभंगा ग्रामीण से जदयू के राजेश कुमार मंडल को 80,355 जबकि राजद के ललित कुमार यादव 61,902 को मत मिले। इस सीट पर प्रशांत किसोर की जन सुराज पार्टी केवल अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा सकी। दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी के ललित यादव को केवल एक बार हार का सामना करना पड़ा था, जब जदयू के प्रभाकर चौधरी ने उन्हें शिकस्त दी थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिलने की वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

नीतीश के M ने बिगाड़ा तेजस्वी का MY समीकरण विशेषज्ञों की मानें तो महागठबंधन की चुनावी घोषणाओं को यहां के अधिकतर मतदाताओं ने नकार दिया। रोजगार के लिए महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दी गई 10 हजार रुपये की राशि से इस सीट पर मुस्लिम और यादव वोटों में बिखराव हो गया। खासकर महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में जमकर वोटिंग की। दरभंगा ग्रामीण सीट पर महिलाओं के बूथों पर उमड़ने से राजद की नैया डूब गई। इस सीट पर पुरुषों के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने वोटिंग की। माना जा रहा है जाति और धर्म की बाधा को दरकिनार कर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया।