इस पुल पर यातायात शुरू होने से उत्तर बिहार के कृषि उत्पादों, विशेषकर लीची, केला, मक्का और सब्जियों को पटना समेत देश के अन्य बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना आसान होगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में गंगा नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बिहार की आर्थिक तस्वीर बदलने में नीतीश सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गंगा नदी पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर के बीच बने इस छह लेन पुल की कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है। इसमें 9.76 किलोमीटर लंबा पुल और 10 किलोमीटर का पहुंच पथ शामिल है। नीतीश सेतु से राजधानी पटना और वैशाली के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। इससे महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव काफी कम हो जाएगा। इससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि उत्तर बिहार के जिलों से राजधानी तक आवागमन भी सुगम हो जाएगा।

इस पुल पर यातायात शुरू होने से उत्तर बिहार के कृषि उत्पादों, विशेषकर लीची, केला, मक्का और सब्जियों को पटना समेत देश के अन्य बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना आसान होगा। वहीं, कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स हब, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस छह लेन पुल के निर्माण की परिकल्पना की थी। करीब 14 वर्षों बाद यह सपना साकार होने जा रहा है।

विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप तैयार इस छह लेन पुल का निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) पद्धति से किया गया है। इस मेगा परियोजना पर कुल 5571 करोड़ 69 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसमें एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 3472 करोड़ 15 लाख रुपये की ऋण सहायता दी है। वहीं, बिहार सरकार ने 2099 करोड़ 54 लाख रुपये का अंशदान किया है। इस तरह केंद्र और राज्य के समन्वय से इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा किया गया है।

सेतु से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम ● वर्ष 2012: राज्य की तत्कालीन एनडीए सरकार ने गंगा नदी पर नए छह लेन पुल के निर्माण की परिकल्पना की।

● सितंबर 2012: आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी।

● फरवरी 2013 : ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई और कार्यकारी एजेंसी बीएसआरडीसीएल को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

● जून 2013: तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

● अगस्त 2014: केंद्र की एनडीए सरकार ने एडीबी से ऋण सहायता लेने की सिफारिश की। इसके आधार पर आगे ऋण समझौता हुआ।

● दिसंबर 2014: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया।

● मार्च 2015: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नए पुल के निर्माण को लेकर बैठक हुई।