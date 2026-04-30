भारत में बहू बनकर आईं नेपाल की बेटियां नागरिकता के लिए कहां आवेदन करें, ये कागजात भी जरुरी

बता दें कि इस पहल से भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को प्रशासनिक स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। साथ ही एक डाटा बेस भी तैयार हो जायेगा कि नेपाल की कितनी बेटियां इन इलाकों में ब्याही गयी हैं।

भारतीय दूल्हे के साथ सात फेरे के सात साल पूरा कर चुकी नेपाली बेटियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। भारत में विवाह कर आने वाली नेपाली मूल की महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सहयोग के लिए पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने विशेष समिति बनाई है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर पंजीकरण में मदद की जाएगी, जिससे हजारों महिलाओं को फायदा होगा। उन्हें अधिकृत नागरिकता मिल जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में रोटी-बेटी के इस रिश्ते को अब कानूनी जामा पहनाने के लिए प्रशासन खुद जनता के द्वार तक पहुंचेगा।

बता दें कि इस पहल से भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को प्रशासनिक स्तर पर नई मजबूती मिलेगी। साथ ही एक डाटा बेस भी तैयार हो जायेगा कि नेपाल की कितनी बेटियां इन इलाकों में ब्याही गयी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल में समीक्षा बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। इसके बाद पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने सीमांचल व कोसी के इलाके में ब्याही गयी नेपाली की बेटियों की जांच कर भारतीय नागरिकता दिलाने में प्रशासनिक मदद का निर्देश दिया था।

नागरिकता दिलाने के लिए विशेष समिति गठित नागरिकता पंजीकरण की प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए पूर्णिया के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की कमान अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) को सौंपी गई है। समिति में अपर पुलिस अधीक्षक, उप निर्वाचन पदाधिकारी और सभी संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टीम जिले के सभी प्रखंडों में विशेष कैंप लगाकर नेपाली महिलाओं को पंजीकरण प्रक्रिया में तकनीकी और कानूनी सहयोग प्रदान करेगी। ऐसे में नेपाली महिलाओं को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन सीमांचल और कोसी का इलाका नेपाल की सीमा के करीब है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं रहती हैं, जो नेपाल से विवाह कर यहां आई हैं। दशकों से यहां रहने और परिवार बसाने के बावजूद, दस्तावेजों की कमी और जटिल प्रक्रिया के कारण ये महिलाएं भारतीय नागरिकता से वंचित हैं। भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली नेपाली महिलाएं पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए भारत में कम से कम सात वर्ष का निवास आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। वैवाहिक साक्ष्य और निवास का प्रमाण अनिवार्य है।