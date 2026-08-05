नाबालिग लड़की से कैसे गच्चा खा गई बिहार की पुलिस, थाने से ही हो गई फरार; गजब हुआ

बिहार में अब तो गजब हो गया। यहां एक नाबालिग लड़की भी पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गई। इस लड़की ने पुलिस को गच्चा दिया और थाने से फरार हुई है। कहा जा रहा है कि शादी की नीयत से अपहरण करने के एक मामले में लड़की खुद थाने पहुंची थी।

बिहार में अब तक कैदियों के पुलिस कस्टडी से भाग जाने की खबरें आती थीं। ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठते थे। लेकिन इस बार तो गजब हो गया है। अब एक नाबालिग लड़की भी बिहार की पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गई। हैरानी की बात यह भी है कि लड़की पुलिस स्टेशन से फरार हुई और पुलिस हाथ मलती रह गई। पूरा मामला भागलपुर जिले का है। भागलपुर जिले में रसलपुर थाना क्षेत्र से गत 20 जुलाई को शादी की नीयत से कथित रूप से अपहृत नाबालिग लड़की पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच सोमवार को स्वयं थाना पहुंच गई थी। मंगलवार को न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया जाना था। इसी बीच महिला पुलिस की अभिरक्षा में रखी गई नाबालिग लड़की पुलिस को चकमा देकर थाना परिसर से ही फरार हो गई।

रसलपुर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि नाबालिग का न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाना था। उसे महिला पुलिस की निगरानी में रखा गया था, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। उसकी बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नाबालिग लड़की के थाने से भाग जाने के बाद यहां हड़कंप मच गया। मालूम हो कि नाबालिग की मां ने एक महिला समेत छह लोगों के विरुद्ध शादी की नीयत से पुत्री के अपहरण का मामला रसलपुर थाना में दर्ज कराया था। बरामद नाबालिग के थाना परिसर से फरार होने की घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

लोदीपुर में प्रेम-प्रसंग में किशोरी घर से फरार इधर भागलपुर के ही सबौर में लोदीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से प्रेम-प्रसंग में किशोरी के फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर किशोरी के परिजन ने लोदीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस दोनों पक्षों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। बताया गया कि खोजबीन जारी है। जल्द ही दोनों को बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।

वैशाली जिले में भागा नाबालिग कैदी इधर हाजीपुर में एक नाबालिग कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। कैदी को इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल परिसर से ही कैदी फरार हुआ है। पुलिस ने नाबालिग को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पकड़ा था। अब फरार नाबालिग के मामले में नगर थाने में केस दर्ज करवाया गया है।

छह दिन पहले भी भागाा था एक अन्य कैदी वैशाली जिले में ही हाजीपुर में पुलिस कस्टडी से एक कैदी छह दिन पहले भी पुलिस को चकमा देकर भागा था। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन स्थित दुर्गा मंदिर के पास बीते गुरुवार को चलती गाड़ी से पुलिस को धक्का देकर बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट के अभियुक्त फरार हो गया था।फरार अभियुक्त टारा चौरी वार्ड नंबर 14 गांव निवासी स्व.मनोज झा के पुत्र सूरज कुमार बताया गया था। महनार थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अखिलेश्वर पाठक ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाया था।