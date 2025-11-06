Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newshow many youth voters are in patna total 149 candidates fighting bihar chunav on 14 assembly seats
पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 149 प्रत्याशी, 48 लाख वोटर करेंगे किस्मत का फैसला; युवा कितने

पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 149 प्रत्याशी, 48 लाख वोटर करेंगे किस्मत का फैसला; युवा कितने

संक्षेप: कुल मॉडल बूथ 607 हैं। इनमें 541 महिलाएं संचालित करेंगी। 49 आदर्श बूथ, 14 दिव्यांगों और तीन युवाओं द्वारा संचालित बूथ बनाए गए है। बांकीपुर और दीघा में क्रमश: 114 और 100 बूथ महिलाएं संचालित करेंगी।

Thu, 6 Nov 2025 07:56 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
Bihar Chunav: पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों के 149 प्रत्याशियों की किस्मत गुरुवार को ईवीएम में कैद हो जाएगी। 48 लाख से अधिक मतदाता विधायक चुनने के लिए सुबह 7:00 बजे से मतदान करेंगे। कुल 5677 केंद्र बनाए गए हैं। बुधवार को डिस्पैच सेंटर से सभी बूथों के लिए ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री आवंटित कर दी गई हैं।

डीएम ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। टाल और दियारा में घुड़सवार दस्ता गश्त लगा रहा है। क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात है। सभी बूथों का डिस्पैच सेंटर से लेकर जिला स्तर पर निगरानी होगी। मतदान प्रभावित करने या मतदाताओं को डराने-धमकाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

महिला संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 541

कुल मॉडल बूथ 607 हैं। इनमें 541 महिलाएं संचालित करेंगी। 49 आदर्श बूथ, 14 दिव्यांगों और तीन युवाओं द्वारा संचालित बूथ बनाए गए है। बांकीपुर और दीघा में क्रमश: 114 और 100 बूथ महिलाएं संचालित करेंगी।

वहीं, सबसे अधिक 14 प्रत्याशी पालीगंज में, 13 कुम्हरार और मनेर में, बाढ़, फतुहा और फुलवारी में 12-12 प्रत्याशी शाामिल हैं। बिक्रम, पटना साहिब में 10, दानापुर में सात, मोकामा में आठ, बख्तियारपुर, बांकीपुर और मसौढ़ी में नौ-नौ, उम्मीदवार शामिल हैं।

बूथ के 100 मीटर के दायरे में वाहन पर रोक

बूथ के 100 मीटर की परीधि में धारा 144 लगा रहेगा। इसके भीतर एक साथ चार लोगों से अधिक के जुटने की इजाजत नहीं होगी। वोट के लिए वाहन भी 100 मीटर के दायरे के बाहर रुकेंगे। दलों के प्रतिनिधियों, पोलिंग एजेंटों को भी 100 मीटर के दायरे के बाहर ही रोका जाएगा।

● 18-19 वर्ष आयुवर्ग के वोटर : 85892

● 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाता : 33850

