Bihar chunav : पहले चरण में कितनी महिला उम्मीदवार, 18 जिलों में कितने पोलिंग बूथ; जानें सबकुछ
Bihar chunav : बिहार में आज मतदान का महापर्व है। सुबह-सबुह कई पोलिंग बूथों पर वोटरों का जोश हाई नजर आया है। पहले चरण के वोटिंग में कई महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सख्त सुरक्षा इंतजाम के बीच पहले चरण में पटना के 14 समेत समेत राज्य में 121 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पहले वोट डालेंगे फिर कोई और काम करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम छह बजे तक होगा। हालांकि, पांच विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर एवं जमालपुर की सभी बूथों तथा सूर्यगढ़ा के 56 बूथों पर शाम पांच बजे तक ही वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने इन्हें संवेदनशील बूथ करार दिया है।
गुरुवार को 18 जिलों, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर के कुल 45 हजार 341 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले चरण के मतदान के साथ ही 1314 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। इनमें 122 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र बरबीघा एवं सर्वाधिक मतदाता वाला दीघा विधानसभा क्षेत्र है।
बुधवार को मतदानकर्मी ईवीएम एवं वीवीपैट के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। इस चरण में 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिला एवं 758 थर्ड जेंडर के मतदाता वोट डालेंगे। इसके लिए 45,324 सामान्य एवं 13 सहायक बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी करेगा। इसका लाइव प्रसारण आयोग के कंट्रोल रूम में होगा। पल-पल की मतदान प्रक्रिया पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय एवं चुनाव आयोग द्वारा सख्त नजर रखी जाएगी।