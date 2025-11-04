Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newshow many seats prashant kishor jan jan suraaj can win opinion poll
बिहार चुनाव में PK की जनसुराज कितनी सीटें जीत रही, सर्वे का क्या अनुमान

बिहार चुनाव में PK की जनसुराज कितनी सीटें जीत रही, सर्वे का क्या अनुमान

संक्षेप: आईएएनएस और मैटराइज की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं, सर्वे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज के प्रदर्शन को भी भांपने की कोशिश की है।

Tue, 4 Nov 2025 03:53 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंच चुका है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से अपनी-अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच आए एक और सर्वे में बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार का अनुमान जाहिर किया गया है। आईएएनएस और मैटराइज की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं, सर्वे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज के प्रदर्शन को भी भांपने की कोशिश की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ओपिनियन पोल के मुताबिक जनसुराज इस चुनाव में खाता तो खोल सकती है, लेकिन सीटों की संख्या प्रशांत किशोर के दावों से काफी कम रह सकती हैं। सर्वे में जनसुराज को एक से 3 सीटें ही मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। पार्टी को 4 फीसदी वोट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार की 243 में से 238 सीटों पर लड़ रही है। पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में व्यस्तता की वजह से खुद प्रशांत किशोर किसी सीट से नहीं लड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में फिर NDA सरकार, सर्वे में सीटें छप्परफाड़; भाजपा टॉप, कौन-कौन फ्लॉप
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

ओवैसी की एआईएमआईएम का क्या हाल

महागठबंधन में शामिल होने में विफल रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को महज एक फीसदी वोट शेयर मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। ओवैसी की पार्टी के खाते में एक से दो सीटें जा सकती हैं। अन्य को 8 फीसदी वोट शेयर और 0-4 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है।

एनडीए को 153-164 सीटें मिलने का अनुमान


भारतीय जनता पार्टी- 83-87 सीटें

जनता दल यूनाइटेड- 61-65 सीटें

हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा- 4-5 सीटें

लोक जनशक्ति पार्टी- 4-5 सीटें

राष्ट्रीय लोक मोर्चा- 1-2 सीटें

महागठबंधन के लिए क्या अनुमान

राष्ट्रीय जनता दल- 62-66 सीटें

कांग्रेस- 7-9 सीटें

सीपीआई (ML)- 6-8 सीटें

सीपीआई- 0-1 सीट

सीपीआई- (एम)- 0-1 सीट

विकासशील इंसान पार्टी- 1-2 सीटें

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।