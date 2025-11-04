बिहार चुनाव में PK की जनसुराज कितनी सीटें जीत रही, सर्वे का क्या अनुमान

संक्षेप: आईएएनएस और मैटराइज की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं, सर्वे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज के प्रदर्शन को भी भांपने की कोशिश की है।

Tue, 4 Nov 2025 03:53 PM

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंच चुका है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से अपनी-अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच आए एक और सर्वे में बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार का अनुमान जाहिर किया गया है। आईएएनएस और मैटराइज की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं, सर्वे ने प्रशांत किशोर की जनसुराज के प्रदर्शन को भी भांपने की कोशिश की है।

ओपिनियन पोल के मुताबिक जनसुराज इस चुनाव में खाता तो खोल सकती है, लेकिन सीटों की संख्या प्रशांत किशोर के दावों से काफी कम रह सकती हैं। सर्वे में जनसुराज को एक से 3 सीटें ही मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। पार्टी को 4 फीसदी वोट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार की 243 में से 238 सीटों पर लड़ रही है। पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में व्यस्तता की वजह से खुद प्रशांत किशोर किसी सीट से नहीं लड़ रहे हैं।

ओवैसी की एआईएमआईएम का क्या हाल महागठबंधन में शामिल होने में विफल रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को महज एक फीसदी वोट शेयर मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। ओवैसी की पार्टी के खाते में एक से दो सीटें जा सकती हैं। अन्य को 8 फीसदी वोट शेयर और 0-4 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है।

एनडीए को 153-164 सीटें मिलने का अनुमान

भारतीय जनता पार्टी- 83-87 सीटें

जनता दल यूनाइटेड- 61-65 सीटें

हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा- 4-5 सीटें

लोक जनशक्ति पार्टी- 4-5 सीटें

राष्ट्रीय लोक मोर्चा- 1-2 सीटें

महागठबंधन के लिए क्या अनुमान राष्ट्रीय जनता दल- 62-66 सीटें

कांग्रेस- 7-9 सीटें

सीपीआई (ML)- 6-8 सीटें

सीपीआई- 0-1 सीट

सीपीआई- (एम)- 0-1 सीट