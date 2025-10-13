Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newshow many mla have no any cases on him in bihar kosi seemanchal area

Bihar Election: बिहार के कितने विधायकों पर कोई केस नहीं है दर्ज, जीरो एफआईआर वाले कोसी-सीमांचल में ज्यादा

बिहार विधानसभा 2020 के लिए कुल 243 निर्वाचन क्षेत्रों में 3720 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इनमें 1201 उम्मीदवारों ने शपथपत्र में आपराधिक मामले घोषित किए थे। चुनाव बाद आए परिणाम में 163 ऐसे उम्मीदवार विधायक बन गए, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुरMon, 13 Oct 2025 10:28 AM
Bihar Election: 17वीं विधानसभा में बिहार के 78 विधायक ऐसे रहे, जिन पर कोई मुकदमा नहीं है। जीरो एफआईआर वाले विधायकों में 20 कोसी-सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों से हैं। यह बड़ी बात है कि 13 जिलों के इस क्षेत्र की 62 विधानसभा सीट हैं। जिसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन भागलपुर जिला का है। भागलपुर के जिले के नाथनगर, सुल्तानगंज और पीरपैंती के विधायक मुकदमा रहित हैं। शेष चार विधायकों पर गंभीर आरोपों के मुकदमे हैं।

नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2020 के विधायकों पर दर्ज केस की संख्या जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार विधानसभा 2020 के लिए कुल 243 निर्वाचन क्षेत्रों में 3720 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इनमें 1201 उम्मीदवारों ने शपथपत्र में आपराधिक मामले घोषित किए थे। चुनाव बाद आए परिणाम में 163 ऐसे उम्मीदवार विधायक बन गए, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

123 विधायक पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें कइयों का मुकदमा विशेष न्यायालय में लंबित है या वे बरी हो गए। मात्र एक-दो ही ऐसे विधायक रहे, जिन्हें एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दंडित किया। जीरो एफआईआर वाले विधायक में बिजेंद्र यादव, जयंत राज, लेसी सिंह, विजय कुमार चौधरी, नीतीश मिश्रा, समीर कुमार महासेठ, श्रवण कुमार, शीला देवी, सुनील कुमार, नारायण प्रसाद मंत्री भी बने।

विधायक - विधानसभा सीट

अली अशरफ सिद्दीकी - नाथनगर

ललित नारायण मंडल - सुल्तानगंज

ललन पासवान - पीरपैंती

बिजेंद्र कुमार यादव - सुपौल

अमरेंद्र प्रताप सिंह - आरा

अनिल कुमार - बथनाहा

अनिरुद्ध प्रसाद यादव - निर्मली

अशोक कुमार - वारिशनगर

अवधेश सिंह - हाजीपुर

बच्चा पांडेय - बड़हरिया

भागीरथी देवी - रामनगर

भारत भूषण मंडल - लोकहा

विजय सिंह - बरारी

बीणा सिंह - महनार

विनय कुमार चौधरी - बेनीपुर

वीरेंद्र कुमार - रोसड़ा

चेतन आनंद - शिवहर

देवेश कांत सिंह - गोरियाकोठी

डॉ. सीएन गुप्ता - छपरा

डॉ. निक्की हेम्ब्रम - कटोरिया

गायत्री देवी - परिहार

गोपाल रविदास - फुलवाड़ी

गुंजेश्वर साह - महिषी

हरिनारायण सिंह - हरनौत

जयंत राज - अमरपुर

ज्योति देवी - बाराचट्टी

कौशल किशोर - राजगीर

कविता देवी - कोढ़ा

प्रेम मुखिया - हिलसा

कृष्णनंदन पासवान - हरसिद्धी

सुदय यादव - जहानाबाद

कुंदन कुमार - बेगूसराय

लखेंद्र कुमार रोशन - पातेपुर

लालबाबू गुप्ता - चिरैया

लेसी सिंह - धमदाहा

मनोहर प्रसाद सिंह - मनिहारी

मनोज यादव - बेलहर

मो. कामरान - गोबिंदपुर

मिथिलेश कुमार - सीतामढ़ी

मुरारी मोहन झा - केवटी

नारायण प्रसाद - नौतन

निरंजन कुमार मेहता - बिहारीगंज

निशा सिंह - प्राणपुर

नीतीश मिश्रा - झंझारपुर

पंकज कुमार मिश्रा - रुन्नी सैदपुर

प्रफुल्ल कुमार मांझी - सिकंदरा

प्रणव कुमार - मुंगेर

राजकुमार सिंह - मटिहानी

राजवंशी महतो चेरिया- बरियारपुर

राजेश कुमार गुप्ता - सासाराम

राजेश कुमार सिंह - मोहद्दीनगर

राजेश कुमार रोशन - इस्लामपुर

रामविष्णु सिंह - जगदीशपुर

राणा रंधीर - मधुबन

रणविजय साहू - मोरवा

ऋषि कुमार - ओबरा

समीर कुमार महासेठ - मधुबनी

संदीप सौरव - पालीगंज

संगीता कुमारी - मोहनिया

संतोष कुमार मिश्रा - करगहर

सदानंद संबुद्ध - साहेबपुर कमाल

सउद आलम - ठाकुरगंज

शमीम अहमद - नरकटिया

शीला कुमारी - फूलपरास

श्रवण कुमार - नालंदा

श्रेयसी सिंह - जमुई

सिद्घार्थ पटेल - वैशाली

श्रीकांत यादव - एकमा

सुदर्शन कुमार - बरबीघा

सुधांशु शेखर - हरलाखी

सुनील कुमार - भोरे

सुरेंद्र मेहता - बछवारा

स्वर्णा सिंह - गौराबौरम

उमाकांत सिंह - चनपटिया

वीणा भारती - त्रिवेणीगंज

विभा देवी - नवादा

विजय कुमार चौधरी - सरायरंजन

विश्वनाथ राम - राजपुर

Bihar Assembly Elections Bhagalpur News
