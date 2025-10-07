How many infiltrators were found in SIR The issue of officer transfers Grand Alliance leaders met with the Commission SIR में कितने घुसपैठिए मिले? अधिकारियों के तबादले का मुद्दा; आयोग से मिले महागठबंधन के नेता, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHow many infiltrators were found in SIR The issue of officer transfers Grand Alliance leaders met with the Commission

SIR में कितने घुसपैठिए मिले? अधिकारियों के तबादले का मुद्दा; आयोग से मिले महागठबंधन के नेता

राजद सहित महागठबंधन के दलों के अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहा कि एसआईआर की अंतिम सूची में अबतक कितने विदेशी घुसपैठिए का पता चला है। साथ ही पिछले दिनों हुए प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया।

sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 7 Oct 2025 09:05 PM
share Share
Follow Us on
SIR में कितने घुसपैठिए मिले? अधिकारियों के तबादले का मुद्दा; आयोग से मिले महागठबंधन के नेता

बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ मंगलवार को राजनीतिक दलों की हुई बैठक में राजद ने पिछले दिनों हुए प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। इस बाबत पार्टी की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया। पार्टी ने इस मसले पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि राजनीतिक दबाव की वजह से कुछ ऐसे पदाधिकारियों का भी स्थानांतरण कर दिया गया है, जिनका मात्र 45 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ था और उनका सीधा संबंध विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया से है।

राजद सहित महागठबंधन के दलों के अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहा कि एसआईआर की अंतिम सूची में अबतक कितने विदेशी घुसपैठिए का पता चला है। अगर एक भी विदेशी घुसपैठिया का पता नहीं चला है तो जो नेता अपने भाषण में बार-बार घुसपैठिए की बात करते हैं उनके साथ ही उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे की नई तारीख बताई; अब सिर्फ 24 घंटे का इंतंजार
ये भी पढ़ें:एनडीए और महागठबंधन का सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है, दो-तीन दिन में ऐलान के आसार
ये भी पढ़ें:महागठबंधन में जल्द हो सीट बंटवारा; CPI-CPM ने रखी 35 सीटों की डिमांड
ये भी पढ़ें:CPI ने तेजस्वी को दी 24 सीटों की लिस्ट, डी राजा बोले- सम्मानजनक सीटें मिलें

किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप और अमर्यादित टिप्पणियों पर भी सख्ती बरती जाए। बैठक में राजद की ओर से सांसद अभय कुशवाहा और सुधाकर सिंह, प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन और कार्यालय प्रभारी महासचिव मुकुंद सिंह मौजूद रहे।