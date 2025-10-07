SIR में कितने घुसपैठिए मिले? अधिकारियों के तबादले का मुद्दा; आयोग से मिले महागठबंधन के नेता

राजद सहित महागठबंधन के दलों के अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहा कि एसआईआर की अंतिम सूची में अबतक कितने विदेशी घुसपैठिए का पता चला है। साथ ही पिछले दिनों हुए प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया।

बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ मंगलवार को राजनीतिक दलों की हुई बैठक में राजद ने पिछले दिनों हुए प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। इस बाबत पार्टी की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया। पार्टी ने इस मसले पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि राजनीतिक दबाव की वजह से कुछ ऐसे पदाधिकारियों का भी स्थानांतरण कर दिया गया है, जिनका मात्र 45 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ था और उनका सीधा संबंध विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया से है।

राजद सहित महागठबंधन के दलों के अन्य प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहा कि एसआईआर की अंतिम सूची में अबतक कितने विदेशी घुसपैठिए का पता चला है। अगर एक भी विदेशी घुसपैठिया का पता नहीं चला है तो जो नेता अपने भाषण में बार-बार घुसपैठिए की बात करते हैं उनके साथ ही उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए।