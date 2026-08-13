बीजेपी विधायक राजू सिंह कब तक जेल में रहेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट से मर्डर केस में मिल चुकी है बेल
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई अधूरी रही। अब इस पर 19 अगस्त को आगे सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश तक वे जेल में ही रहेंगे।
बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई अधूरी रही। अब इस पर 19 अगस्त को आगे सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक को गैर इरादतन हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल कैद और 25 लाख की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दिया है।
राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अभी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई हुई। अगली तिथि की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा। उसके बाद यह तय होगा की राजू सिंह कब तक जेल से बाहर निकलेंगे। 27 जुलाई को उनकी अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और सजा को सस्पेंड कर दिया था। इस फैसले के बाद उनके पैत्रिक गांव में जश्न मनाया गया जिसमें बवाल हो गया और पुलिस ने कई समर्थकों पर एफआईआर दर्ज किया।
क्या है मामला
बताते चलें दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित फॉर्म हाउस पर 31 दिसंबर 2018 की रात नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से डॉ.अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। गोली राजू सिंह ने चलाई मामले में चार जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) विशाल गोगने ने राजू सिंह को चार वर्ष कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। विशेष कोर्ट के इस फैसले पर राजू सिंह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई थी। इसमें इस सजा पर तत्काल रोक लगाने, जमानत पर रिहा करने और फैसले पर सुनवाई करने का हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई थी सजा
राजू सिंह इस वारदात के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें खदेड़कर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चला। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार्जशीट फाइल किया। विधायक के अधिवक्ता ने उन्हें निर्दष बताने की हर कोशिश पर अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी। बताया गया कि राजू सिंह कई बार के विधायक हैं। इस कोर्ट ने कहा कि उन जैसे जिम्मेदार लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि हथियार उठाकर फायरिंग करें। उन पर रहम करने से जनता में गलत मैसेज जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें