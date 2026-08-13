बीजेपी विधायक राजू सिंह कब तक जेल में रहेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट से मर्डर केस में मिल चुकी है बेल

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई अधूरी रही। अब इस पर 19 अगस्त को आगे सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश तक वे जेल में ही रहेंगे।

बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई अधूरी रही। अब इस पर 19 अगस्त को आगे सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक को गैर इरादतन हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल कैद और 25 लाख की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दिया है।

राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अभी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई हुई। अगली तिथि की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा। उसके बाद यह तय होगा की राजू सिंह कब तक जेल से बाहर निकलेंगे। 27 जुलाई को उनकी अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और सजा को सस्पेंड कर दिया था। इस फैसले के बाद उनके पैत्रिक गांव में जश्न मनाया गया जिसमें बवाल हो गया और पुलिस ने कई समर्थकों पर एफआईआर दर्ज किया।

क्या है मामला बताते चलें दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित फॉर्म हाउस पर 31 दिसंबर 2018 की रात नए साल के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से डॉ.अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। गोली राजू सिंह ने चलाई मामले में चार जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए मामले) विशाल गोगने ने राजू सिंह को चार वर्ष कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। विशेष कोर्ट के इस फैसले पर राजू सिंह की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई थी। इसमें इस सजा पर तत्काल रोक लगाने, जमानत पर रिहा करने और फैसले पर सुनवाई करने का हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था।