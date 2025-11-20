Nitish Sarkar: नीतीश के मंत्री अरुण शंकर कितने पढ़े-लिखे हैं, क्या करती हैं पत्नी? खजौली में खुशी की लहर

संक्षेप: खजौली विधान सभा क्षेत्र से 2025 में तीसरी बार निर्वाचित अरुण शंकर प्रसाद इसके पूर्व वर्ष 2010 व 2020 में भी यहां से निर्वाचित हो चुके हैं। वे बिहार विधान सभा मे एनडीए विधायक दल के सचेतक थे।

Nitish Sarkar: मैं अरुण शंकर प्रसाद ...। गुरुवार को राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्री परिषद सदस्य के रूप में खजौली के भाजपा विधायक के शपथ लेते ही क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गयी। राजभवन से सुबह कॉल आते ही सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलती रही। लोग उत्सुक थे।

खजौली विधान सभा क्षेत्र से 2025 में तीसरी बार निर्वाचित अरुण शंकर प्रसाद इसके पूर्व वर्ष 2010 व 2020 में भी यहां से निर्वाचित हो चुके हैं। वे बिहार विधान सभा मे एनडीए विधायक दल के सचेतक थे। स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले 64 वर्षीय अरुण शंकर छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे।

1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आरएसएस से जुड़े रहे अरुण शंकर जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी बाजार के निवासी हैं।उन्होंने बासोपट्टी प्रखंड भाजपाध्यक्ष, मधुबनी जिला भाजपाध्यक्ष सहित प्रदेश भाजपा कमिटी में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। अभी वे भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय पदाधिकारी व झारखंड राज्य के प्रभारी हैं।

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की पत्नी शिक्षिका व पुत्र चिकित्सक हैं। सौम्य व्यवहार, निष्ठावान कार्यकर्ता व जुझारू व्यक्तित्व वाले अरुण शंकर प्रसाद ने वर्ष 1995 में पहली बार हरलाखी विधान सभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। 2005 के फरवरी व नवंबर में हुए दो विधान सभा चुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। विधान परिषद के नगर निकाय प्राधिकार क्षेत्र के चुनाव में भी कामयाबी नहीं मिल सकी।