Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHow educated Nitish Kumar minister Arun Shankar prasad what his wife do wave of joy in Khajauli
Nitish Sarkar: नीतीश के मंत्री अरुण शंकर कितने पढ़े-लिखे हैं, क्या करती हैं पत्नी? खजौली में खुशी की लहर

Nitish Sarkar: नीतीश के मंत्री अरुण शंकर कितने पढ़े-लिखे हैं, क्या करती हैं पत्नी? खजौली में खुशी की लहर

संक्षेप: खजौली विधान सभा क्षेत्र से 2025 में तीसरी बार निर्वाचित अरुण शंकर प्रसाद इसके पूर्व वर्ष 2010 व 2020 में भी यहां से निर्वाचित हो चुके हैं। वे बिहार विधान सभा मे एनडीए विधायक दल के सचेतक थे।

Thu, 20 Nov 2025 03:56 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nitish Sarkar: मैं अरुण शंकर प्रसाद ...। गुरुवार को राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्री परिषद सदस्य के रूप में खजौली के भाजपा विधायक के शपथ लेते ही क्षेत्र के लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गयी। राजभवन से सुबह कॉल आते ही सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलती रही। लोग उत्सुक थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खजौली विधान सभा क्षेत्र से 2025 में तीसरी बार निर्वाचित अरुण शंकर प्रसाद इसके पूर्व वर्ष 2010 व 2020 में भी यहां से निर्वाचित हो चुके हैं। वे बिहार विधान सभा मे एनडीए विधायक दल के सचेतक थे। स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले 64 वर्षीय अरुण शंकर छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे।

1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आरएसएस से जुड़े रहे अरुण शंकर जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी बाजार के निवासी हैं।उन्होंने बासोपट्टी प्रखंड भाजपाध्यक्ष, मधुबनी जिला भाजपाध्यक्ष सहित प्रदेश भाजपा कमिटी में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। अभी वे भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय पदाधिकारी व झारखंड राज्य के प्रभारी हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:श्रेयसी सिंह बनीं बिहार की मंत्री, भारत को गोल्ड दिलाया; पिता भी रहे मिनिस्टर

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की पत्नी शिक्षिका व पुत्र चिकित्सक हैं। सौम्य व्यवहार, निष्ठावान कार्यकर्ता व जुझारू व्यक्तित्व वाले अरुण शंकर प्रसाद ने वर्ष 1995 में पहली बार हरलाखी विधान सभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। 2005 के फरवरी व नवंबर में हुए दो विधान सभा चुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। विधान परिषद के नगर निकाय प्राधिकार क्षेत्र के चुनाव में भी कामयाबी नहीं मिल सकी।

ये भी पढ़ें:कभी थे साथी, अब विरोधी; लालू ने राम कृपाल और श्याम रजक के खिलाफ प्रचार किया

वर्ष 2009 में परिसीमन के बाद खजौली विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 2010 के चुनाव में अरुण शंकर प्रसाद पहली बार विधायक निर्वाचित होकर विधान सभा पहुंचे। बासोपट्टी, जयनगर व खजौली के लोगों में उनके मंत्री बनने से क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीदें बढ़ गयी हैं।बासोपट्टी प्रखंड से पहली बार कोई विधायक राज्य मंत्री मंडल में शामिल हुआ है।

ये भी पढ़ें:वार्ड पार्षद से मंत्री का सफर, MP की पत्नी और बहू; कितनी पढ़ी लिखी हैं रमा निषाद
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Assembly Elections Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।