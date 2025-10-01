How EC course corrected on Bihar Special Intensive Revision citizenship check voter inclusion बिहार में विवादों से शुरू हुआ था चुनाव आयोग का SIR, फिर कैसे देता गया ढील? 7.42 करोड़ हुए मतदाता, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsHow EC course corrected on Bihar Special Intensive Revision citizenship check voter inclusion

बिहार में विवादों से शुरू हुआ था चुनाव आयोग का SIR, फिर कैसे देता गया ढील? 7.42 करोड़ हुए मतदाता

बिहार में चुनाव आयोग का यह अभियान शुरू में कड़े नियमों और विवादों के साथ शुरू हुआ। लेकिन आखिरकार यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और जमीनी स्तर के फीडबैक के कारण अधिक समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ा।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 1 Oct 2025 06:35 AM
जून में चुनाव आयोग (ईसी) ने बिहार की मतदाता सूची के लिए विशेष गहन संशोधन (SIR) का आदेश दिया, जिसमें मतदाताओं को पात्रता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। यह कदम अभूतपूर्व था और इसे नागरिकता जांच से जोड़कर देखा गया, जिसके कारण इसकी आलोचना हुई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां पेश की गईं। हालांकि, तीन महीने बाद मंगलवार को समाप्त हुए इस अभियान का स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और जमीनी स्तर से प्राप्त फीडबैक के कारण काफी बदल गया।

शुरुआती शर्तें और विवाद

24 जून के आदेश के तहत, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए दस्तावेजी सबूत को अनिवार्य किया। लेकिन आधार, राशन कार्ड, और यहां तक कि आयोग का अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया। गौरतलब है कि 2003 के पिछले विशेष गहन संशोधन में ईपीआईसी को स्वीकार किया गया था। 2025 में, केवल वे लोग जो 2003 की मतदाता सूची से खुद को जोड़ पाए उनको अतिरिक्त कागजी कार्रवाई से छूट दी गई।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं होने वाले अनुमानित 2.93 करोड़ लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कम से कम एक जमा करना था। इनमें शामिल थे: केंद्र/राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश; 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, या पीएसयू द्वारा जारी प्रमाणपत्र या दस्तावेज; जन्म प्रमाणपत्र; पासपोर्ट; मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाणपत्र; स्थायी निवास प्रमाणपत्र; वन अधिकार प्रमाणपत्र; ओबीसी/एससी/एसटी या जाति प्रमाणपत्र; राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में प्रविष्टियां (जहां लागू हो); पारिवारिक रजिस्टर; और सरकारी भूमि या आवास आवंटन प्रमाणपत्र।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और नियमों में ढील

नए नियमों को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति का बचाव करते हुए तर्क दिया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है और "राशन कार्डों का व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा" हो रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नियमों में ढील देने के लिए प्रेरित किया और अंततः आधार को "12वें दस्तावेज" के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया। इस बीच, जमीनी स्तर पर अधिकारियों ने मतदाताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को आवश्यक दस्तावेज जमा करने में हो रही कठिनाइयों को उजागर किया।

जमीनी फीडबैक और रणनीति में बदलाव

इस फीडबैक के जवाब में, चुनाव आयोग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उसने अपने तंत्र को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची से जोड़ें- चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके जो 2003 की सूची में हो- ताकि दस्तावेजी सबूत की आवश्यकता वाले मतदाताओं की संख्या कम हो। सूत्रों के अनुसार, अभियान के अंत तक बिहार के लगभग 77 प्रतिशत मतदाताओं को 2003 की सूची से जोड़ा गया- इसमें 52 प्रतिशत मतदाता 2003 की सूची में मिले, और 25 प्रतिशत को उस सूची में शामिल लोगों के बच्चों या रिश्तेदारों के रूप में चिह्नित किया गया।

बाकी मतदाताओं के लिए, अधिकारियों ने मौजूदा सरकारी डेटाबेस का सहारा लिया: पारिवारिक रजिस्टर (बिहार में वंशावली के रूप में जाना जाता है), महादलित विकास रजिस्टर (सभी अनुसूचित जाति के मतदाताओं की पहचान के लिए), और यहां तक कि बिहार जाति सर्वेक्षण का उपयोग किया गया। राज्य के 77,895 मतदान केंद्रों पर, शुरुआती भ्रम की स्थिति बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) और मतदाताओं दोनों के लिए थी। लेकिन यह धीरे-धीरे बदल गई। मतदाताओं से सबूत मांगने के बजाय, अधिकारियों को उन्हें शामिल करने के तरीके खोजने के लिए कहा गया। अंतिम मतदाता सूची में 68.6 लाख नाम हटाए गए- ज्यादातर मृत्यु, प्रवास या दोहरी प्रविष्टियों के सामान्य मामले थे। 21.5 लाख नए नाम जोड़े गए, जिससे राज्य की मतदाता सूची 7.42 करोड़ तक पहुंच गई।