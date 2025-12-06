Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHow did the RJD slump from 75 to 25 seats Tejashwi Yadav spoke for the first time on the election results
75 से 25 सीटों पर कैसे लुढ़की RJD? चुनाव नतीजों पर पहली बार बोले तेजस्वी, हार के कारण गिनाए

75 से 25 सीटों पर कैसे लुढ़की RJD? चुनाव नतीजों पर पहली बार बोले तेजस्वी, हार के कारण गिनाए

संक्षेप:

बिहार चुनाव के नतीजों पर पहली बार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी महागठबंधन की हार के कारण बताए। इस दौरान बीजेपी और एनडीए पर कई आरोप भी लगाए।

Dec 06, 2025 04:50 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार पर पहली बार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के यू ट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी ने राजद के प्रदर्शन पर खुलकर बात की। उन्होने कहा कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र की हार हुई, और मशीनरी की जीत हुई है। इस दौरान उन्होने बीजेपी पर चुनाव में हर तरह का हथकंडा अपनाने का आरोप भी लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले चुनाव में 75 और 2025 के चुनाव में 25 सीटों पर सिमटी आरजेडी की परफॉर्मेंस के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि मैं पूरे चुनाव में बिहार घूमा। बिहार के लोग दोबारा एनडीए की सरकार बनाने नहीं चाहते थे। नया बिहार बनाना चाहते थे। दवाई, कमाई, पढ़ाई और सुनवाई वाली सरकार चाहते थे। मैं एक शब्द में बता सकता हूं कि चुनाव में क्या हुआ? लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। उन्होने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस चुनाव में कोई हथकंडा छोड़ा नहीं। जो भी योजना, हमारा जो विजन था, उसे सरकार ने इंप्लीमेंटकर किया। फिर चाहे वो माई-बहन मान योजना हो, पेंशन योजना हो, फ्री बिजली की योजना हो।

ये भी पढ़ें:आगे विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएं शायद, तेजस्वी के लिए क्यों बोले राम कृपाल
ये भी पढ़ें:पहले छठ अब क्रिसमस, राहुल गांधी की राह पर तेजस्वी; शाहनवाज क्या बोले

तेजस्वी ने कहा कि चुनाव की आचार संहिता से 10 दिन पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। अन्य योजनाओं के तहत 40 हजार करोड़ रुपए पूरे बिहार में बांटे गए। पूरे चुनाव में एक तरह से रिश्वत दी गई। किसानों को पैसा दिया गया। महिला रोजगार योजना के तहत वोटिंग के दिन भी महिलाओं के खाते में पैसे आए। अगर आप डाटा देखे तो हमारा वोट शेयर बढ़ा है। राजद के 32 लाख वोट बढ़ा है। पिछले चुनाव के मुकाबले। यानी सबका वोट मिला है। कभी भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो बदलाव के लिए बढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की जनता को भी ये पच नहीं रहा है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, कि जो बीजेपी और जेडीयू के जो विधायक जीते हैं। वो भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं।