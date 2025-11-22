2 सीटों पर जीते भाजपा-जदयू कैंडिडेट के बराबर वोट कैसे? आरजेडी ने चुनाव आयोग को घेरा

संक्षेप: बिहार चुनाव में हार की वजह को खंगालने में जुटी RJD ने 2 सीटों पर BJP और JDU कैंडिडेट के समान वोटों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। एक्स पर लिखा है कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए।

बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली लालू यादव की पार्टी आरजेडी अभी भी हार की वजहों को ढूंढ रही है। अब राजद ने दो सीटों पर जीते हुए कैंडिडेट्स के एक समान वोटों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। जिन दो सीटों के परिणामों पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। उसमें राजगीर और कुढ़नी की सीट है।

राजगीर सीट से जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर को कुल 107811 वोट मिले हैं। उन्होने सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को 55428 वोटों से हराया है। कुढ़नी सीट पर भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को भी कौशल किशोर के बराबर 107811 वोट मिले हैं। उन्होने आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9718 वोटों से हराया है। इस दोनों सीट के परिणामों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए राजद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर टिप्पणी की है। आरजेडी की तरफ से लिखा गया कि इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए।

इससे पहले भी राजद ने नबीनगर, अगिआंव और संदेश सीट का जिक्र करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशियों को जबरन बेईमानी से हराने का आरोप लगाया था। जिसमें बताया था कि तीनों सीटों पर रिजेक्ट किए हए पोस्टल वोट की संख्या हारे हुए वोटों से ज्यादा थी। नबीनगर सीट पर आरजेडी 𝟏𝟏𝟐 वोटों से हारी थी और 𝟏𝟑𝟐 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए थे। अगिआंव सीट पर माले 𝟗𝟓 वोटों से हारी थी और 𝟏𝟕𝟓 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश सीट पर राजद 𝟐𝟕 वोटों से हारी और 𝟑𝟔𝟎 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए थे।