गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों की एंट्री कैसे हुई? NEET छात्रा मौत मामले में माता-पिता ने उठाए सवाल

संक्षेप: पटना में नीट छात्रा की मौत पर उसके माता-पिता ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मृतका के पिता ने गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों की एंट्री पर सवाल करते हुए हॉस्टल प्रबंधन पर हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की मौत के बाद जहां पुलिस जांच कर रही है, वहीं अब मृतका के माता-पिता ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के आरोपों से यह मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत नहीं, बल्कि संभावित साजिश और लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है।

मृतका के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों की एंट्री कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल प्रबंधन ने सुरक्षा के नाम पर घोर लापरवाही बरती है। पिता का दावा है कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है और इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्टल में कड़ी सुरक्षा, प्रवेश रजिस्टर, गार्ड और सीसीटीवी की सही व्यवस्था होती, तो बाहरी लोगों की मौजूदगी संभव ही नहीं होती।

परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध रही। उन्होंने कहा कि कमरे की स्थिति और घटनाक्रम से कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मृतका की मां का कहना है कि जब हम लोगों को मिलने के लिए रिसेप्शन पर बैठना पड़ता है, रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, तो फिर दो लड़कों की हॉस्टल में कैसे दाखिल कराया गया।