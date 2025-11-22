ब्राह्मण अफसर की बेटी से कैसे हुई दीपक प्रकाश की शादी, कौन है उपेंद्र कुशवाहा की बहू?

संक्षेप: नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपक की शादी और उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा की भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।

बिहार की नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। वे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नीतीश सरकार के अन्य सीनियर मंत्रियों के साथ जींस और शर्ट पहनकर शपथ लेने के बाद वे वायरल हो गए। मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश की शादी और पत्नी की भी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है। आइए जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू और दीपक प्रकाश की पत्नी कौन हैं और वह क्यों चर्चा में बनी हुई हैं?

37 साल के दीपक प्रकाश ने एमआईटी मणिपाल से बीटेक की डिग्री ली थी। उन्होंने मल्टी नेशनल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। फिर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में वह सक्रिय राजनीति में नहीं थे। हालांकि, 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सासाराम सीट से चुनाव लड़ीं अपनी मां स्नेहलता कुशवाहा के साथ जमकर प्रचार किया।

दीपक ने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वह सीधे मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधान मंडल का सदस्य बनना होगा। भाजपा और जदयू के सहयोग से उन्हें एमएलसी बनाए जाने की चर्चा है।

कौन हैं दीपक प्रकाश की पत्नी? दीपक प्रकाश की पत्नी का नाम साक्षी मिश्रा कुशवाहा है। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। साक्षी के पिता एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। उनका नाम एसएन मिश्रा है। साक्षी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह राजनीति में किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन अपने ससुर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए क्षेत्र में जोर-शोर से प्रचार में जुटी रहती हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर स्नेहलता के लिए गांव-गांव घूमकर प्रचार किया था।