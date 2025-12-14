गबन के आरोपी को प्रमोशन कैसे मिला, भ्रष्ट भवेश कुमार को लेकर EOU ने बैंक से पूछा; संपत्तियां खंगाल रही टीम
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी (डीओ) भवेश कुमार सिंह गबन के भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ बैंक प्रशासन ने पटना जिले के नौबतपुर थाने में वर्ष 2019 में करीब एक करोड़ रुपये के गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने इसकी जानकारी मिलने पर संबंधित प्राधिकार से केस की अद्यतन रिपोर्ट तलब की है। यही नहीं, गबन का आरोपी होने के बावजूद भवेश कुमार सिंह को वर्ष 2024 में प्रोन्नत कर स्केल तीन का पदाधिकारी बनाया गया। इसको लेकर भी बैंक से जवाब तलब किया गया है।
राज्य से बाहर की संपत्तियां भी खंगाल रही ईओयू
ईओयू सूत्रों के मुताबिक आरोपी डीओ के ठिकानों पर हुई जांच में उनकी राज्य के बाहर भी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। ईओयू टीम ने शुक्रवार को पटना व गोपालगंज में छह ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों को लेकर डीओ से पूछताछ की। देर रात तक चली पूछताछ के दौरान उनसे संपत्तियों का विस्तृत विवरण लिया गया। डीओ को नोटिस देकर सोमवार को पुन: पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
ईओयू ने आयकर और सहकारिता विभाग को लिखा पत्र
ईओयू ने डीओ के रिश्तेदार के नाम पर बैंक में आरएम इंटरप्राइजेज के नाम से खोले गये बैंक खातों को लेकर भी उनसे पूछताछ की। इन खातों में इस साल 12 से 15 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन को देखते हुए ईओयू इसकी पड़ताल कर रही है। इन संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग और सहकारिता विभाग को भी पत्र लिखा गया है।
रिश्तेदारों के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाया
ईओयू की जांच में पता चला है कि आरोपी विकास पदाधिकारी ने भ्रष्ट माध्यम से कमाई को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से वैध बनाया। परिजन के नाम पर गोपालगंज के मांझागढ़ स्थित विशंभरपुर गांव में खोले गये पेट्रोप पंप को ईओयू ने सील करा दिया है। इसके साथ ही चिह्नित राइस मिल को लेकर भी पड़ताल हो रही है। आरोपी द्वारा गोपालगंज स्थित पैतृक गांव के समीप खरीदी गयी करोड़ों रुपये की 41 डिसमिल जमीन को लेकर भी पूछताछ की गयी।