गबन के आरोपी को प्रमोशन कैसे मिला, भ्रष्ट भवेश कुमार को लेकर EOU ने बैंक से पूछा; संपत्तियां खंगाल रही टीम

Dec 14, 2025 06:57 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी (डीओ) भवेश कुमार सिंह गबन के भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ बैंक प्रशासन ने पटना जिले के नौबतपुर थाने में वर्ष 2019 में करीब एक करोड़ रुपये के गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने इसकी जानकारी मिलने पर संबंधित प्राधिकार से केस की अद्यतन रिपोर्ट तलब की है। यही नहीं, गबन का आरोपी होने के बावजूद भवेश कुमार सिंह को वर्ष 2024 में प्रोन्नत कर स्केल तीन का पदाधिकारी बनाया गया। इसको लेकर भी बैंक से जवाब तलब किया गया है।

राज्य से बाहर की संपत्तियां भी खंगाल रही ईओयू

ईओयू सूत्रों के मुताबिक आरोपी डीओ के ठिकानों पर हुई जांच में उनकी राज्य के बाहर भी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। ईओयू टीम ने शुक्रवार को पटना व गोपालगंज में छह ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों को लेकर डीओ से पूछताछ की। देर रात तक चली पूछताछ के दौरान उनसे संपत्तियों का विस्तृत विवरण लिया गया। डीओ को नोटिस देकर सोमवार को पुन: पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

ईओयू ने आयकर और सहकारिता विभाग को लिखा पत्र

ईओयू ने डीओ के रिश्तेदार के नाम पर बैंक में आरएम इंटरप्राइजेज के नाम से खोले गये बैंक खातों को लेकर भी उनसे पूछताछ की। इन खातों में इस साल 12 से 15 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन को देखते हुए ईओयू इसकी पड़ताल कर रही है। इन संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग और सहकारिता विभाग को भी पत्र लिखा गया है।

रिश्तेदारों के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाया

ईओयू की जांच में पता चला है कि आरोपी विकास पदाधिकारी ने भ्रष्ट माध्यम से कमाई को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से वैध बनाया। परिजन के नाम पर गोपालगंज के मांझागढ़ स्थित विशंभरपुर गांव में खोले गये पेट्रोप पंप को ईओयू ने सील करा दिया है। इसके साथ ही चिह्नित राइस मिल को लेकर भी पड़ताल हो रही है। आरोपी द्वारा गोपालगंज स्थित पैतृक गांव के समीप खरीदी गयी करोड़ों रुपये की 41 डिसमिल जमीन को लेकर भी पूछताछ की गयी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
