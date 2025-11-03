हड़बड़ी में बयान से गड़बड़ी? दुलारचंद यादव मर्डर में अपनी ही बात से फंसकर जेल गए अनंत सिंह

संक्षेप: मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के केस से पल्ला झाड़ने के लिए अनंत सिंह का दिया गया बयान ही उनके गले की फांस बन गया। अनंत सिंह ने कहा था कि वो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, बल्कि उनका काफिला आगे बढ़ गया था।

मोकामा में जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता दुलारचंद यादव की हत्या के केस में पांच बार के विधायक और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिए गए हैं। दुलारचंद यादव के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नामजद होने के बाद भी अनंत तब तक गिरफ्तार नहीं हुए, जब तक चुनाव आयोग ने दिल्ली से प्रशासन और पुलिस का पूरा सिस्टम नहीं हिला दिया। पटना ग्रामीण के एसपी, मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग अफसर यानी बाढ़ के एसडीओ समेत तीन अफसर हटा दिए गए और एक एसडीपीओ सस्पेंड हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राथमिकी में अनंत सिंह का नाम लेकर आरोप लगाने और हत्या के दौरान वहां मौजूद रहे लोगों के बयान के अलावा खुद अनंत सिंह का घटना के कुछ ही देर बाद हड़बड़ी में दिया गया बयान भी फौरी कार्रवाई का एक कारण बना है। आपको याद ना हो तो बता दें कि अनंत सिंह ने हत्या के कुछ देर बाद ही पत्रकारों से कहा था कि दुलारचंद यादव की हत्या सूरजभान सिंह का खेला है। मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं और उनकी पत्नी वीणा देवी तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। दुलारचंद यादव भी राजद के ही थे, लेकिन इस चुनाव में मोकामा सीट पर जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए थे।