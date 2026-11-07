नीतीश के करीब कैसे गए अनंत सिंह? पहली बार रात 3 बजे मिले, मौका देखकर मारा था छक्का

बाढ़ के बाहुबली और मोकामा के विधायक अनंत सिंह की जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से पहली मुलाकात 1989 में रात के 3 बजे हुई थी। बाढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे नीतीश तब जीत के लिए वोट और मदद मांगने अनंत सिंह के पास गए थे।

सुशासन बाबू नाम से मशहूर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में आपराधिक छवि वाले बाहुबली नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाढ़ के दबंग और मोकामा से 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके विधायक अनंत सिंह उन सबमें खास हैं। समर्थकों के बीच ‘छोटे सरकार’ नाम से चर्चित अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह को यही लोग ‘बड़े सरकार’ कहते थे। निधन से पहले दिलीप सिंह 2 बार विधायक बने और मंत्री तक रहे। पत्नी नीलम देवी भी एक बार एमएलए बन गईं। अनंत सिंह की राजनीति का ज्यादातर हिस्सा नीतीश और जेडीयू के साथ बीता है, लेकिन यह कहानी रोचक है कि बाहुबली से नेता बने अनंत सिंह कैसे नीतीश कुमार के इतने करीब आ गए। अनंत सिंह ने खुद ही खुलासा कर दिया है कि वो पहली बार नीतीश से कब, कहां, कैसे और किस कारण से मिले और कैसे पहली ही मुलाकात में मौका देखकर चौका नहीं, बल्कि सीधे चुनावी छक्का मार दिया।

अनंत सिंह ने यू-ट्यूब चैनल लाइव सिटीज को दिए इंटरव्यू में बताया- ‘पहली बार मुलाकात तब हुई जब नीतीश जी पहली बार एमपी बने थे। सुबह (रात) 3 बजे भेंट हुई थी। चाय की दुकान पर मिले थे। हमने कहा कि हमारे भाई (दिलीप सिंह) को टिकट दे दीजिए, आपको हम जितवा देंगे। तब नीतीश जी बोले कि आज का समय दीजिए, लालू जी से पूछकर हम कल आएंगे। यह कहकर उस समय वो चले गए। फिर आए तो बोले कि हम जीत जाएंगे तो आपके भाई को टिकट देंगे। तो हम उनको वोट दिलाने में भिड़ गए कि ये जीतेंगे तो भाई को टिकट मिलेगा।’

लालू से गठबंधन के खिलाफ जेडीयू छोड़ी, बाद में राजद के टिकट पर पत्नी-पत्नी विधायक बने आपको याद दिला दें कि अनंत सिंह से पहले उनके भाई दिलीप सिंह बाढ़ के दबंग थे। दिलीप सिंह 1990 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर पहली बार जीते थे। उससे पहले के चुनावों में दिलीप खुद धीरज के लिए ही बूथ मैनेजमेंट (कब्जा पढ़ें) देखते थे। दिलीप सिंह अपने ही पुराने नेता को हराकर विधायक बने, क्योंकि एक बार धीरज ने उन्हें दिन में नहीं, रात के अंधेरे में मिलने आने कह दिया था। अनंत सिंह के दावा को मानें तो दिलीप सिंह को 1990 में जो टिकट जनता दल ने दिया, वह बाढ़ लोकसभा से 1989 में नीतीश की पहली जीत की गारंटी करने में बाहुबली दिलीप सिंह और अनंत सिंह से मिली मदद का इनाम था। बाद में नीतीश कुमार बाढ़ से लगातार पांच बार जीते और केंद्र में रेलमंत्री तक बने।

अनंत सिंह तब से लेकर 2015 में नीतीश के महागठबंधन में जाने तक जनता दल, समता पार्टी और फिर जेडीयू के साथ यानी नीतीश के साथ रहे। 2015 में लालू यादव से गठबंधन के विरोध में नीतीश को छोड़कर अनंत सिंह निर्दलीय लड़े और जेडीयू को ही हराकर जीत हासिल की। जेडीयू ने नीरज को कैंडिडेट बनाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर नीलम को मुंगेर से लड़ाने के बाद उन पर पुलिस कार्रवाई हुई, एके 47 मिलने का केस हो गया। तब 2020 में अनंत सिंह और 2022 के उप-चुनाव में नीलम ने राजद के टिकट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2024 में नीलम की पलटी के जरिए अनंत सिंह वापस नीतीश के पास ही लौट आए।

लंबे समय से नीतीश कुमार का समर्थन करने के बदले हुए फायदों के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा- ‘हमारे नाम पर एक भी लाइसेंस (आर्म्स) नहीं हैं। लेकिन नीतीश जी से सारे बिहार को फायदा हुआ। उनके साथ में रहे तो बहुत काम किए। बहुत पंचायती किए। कोई काम नहीं छोड़े। लालू जी धमकी दिए थे कि नीतीश जी के साथ रहोगे तो तुमको यह करेंगे, वह करेंगे। हमारे 9 आदमी को मरवा दिए एसटीएफ से। हम जेल से निकले तो नीतीश जी टिकट दिए तो चुनाव लड़े। पहले लालू और नीतीश साथ थे। जब हमारे भाई को टिकट दिए थे, तब दोनों साथ थे। उसके बाद अलग-अलग हुए। जब हम इनसे जुड़े थे, तब दोनों एक साथ एक ही पार्टी (जनता दल) में थे। तब भाई थे। हम तो कुछ नहीं थे।’

नीतीश जी ठीक रहते तो अपनी पार्टी को अपने हाथ से खत्म नहीं करते नीतीश की पार्टी जेडीयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को 6 साल के लिए निकाल दिया है। निष्कासन की अगली सुबह नीलम देवी को 20 सूत्री समिति मेंबर से हटाया गया, जिसका सदस्य होने के कारण उप-मंत्री दर्जा पर वह बंगला आवंटित था, जिसमें अनंत सिंह लंबे समय से रह रहे हैं। शाम होते-होते वही बंगला एक महीना में खाली करने का भी नोटिस पहुंच गया। इसके आगे जेडीयू ने दल-बदल कानून के तहत अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग स्पीकर से कर दी। अध्यक्ष ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर सात दिन में अपना पक्ष रखने कहा है।