जिस घर में बाहर के लोग रहने लगें, वो टूट जाता है; रोहिणी आचार्य विवाद पर बोले संजय जायसवाल

संक्षेप: लालू परिवार में मचे घमासान और रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने के मामले पर बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि जिस घर में बाहर के लोग रहने लगें, वो घर टूट जाता है। उन्होने कहा कि रोहिणी के साथ हुआ व्यवहार न देश की परंपरा है, न ही बिहार की।

Mon, 17 Nov 2025 04:08 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार से नाता छोड़ने के ऐलान के बाद से बिहार की राजनीति का पारा हाई हो गया है। इस बीच बेतिया से बीजेपी सांसद और पूर्व बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होने कहा कि रोहिणी के साथ हुआ व्यवहार न देश की परंपरा है, न ही बिहार की। जायसवाल ने कहा कि जिस घर में बाहर के लोग रहने लगें, वो घर टूट जाता हैं। जिस परिवार में पैसे हमेशा विवाद से आए हो, उस घर में विवाद तय है।

भाजपा सांसद ने कहा कि रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की बीमारी के दौरान जिस तरह से सेवा की, वो पूरे देश ने देखा। हालांकि परिवार के भीतर उनके साथ हुए व्यवहार को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होने कहा कि बिहार में बहनों-बेटियों का सम्मान राजनीति से ऊपर है। उन्हें घर से बेदखल करने जैसी बातें सामने आना अत्यंत दुखद है। आरजेडी में पारिवारिक खींचतान चरम पर है और रोहिणी को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है।

इससे पहले रोहिणी ने आरोप लगाया था कि राजनीति से संन्यास लेने और परिवार से बाहर निकालने के जिम्मेदार तेजस्वी यादव,राजद सांसद संजय यादव और इनके करीबी रमीज नेमत हैं। उन्होने दो दिन के भीतर कई एक्स पर कई पोस्ट किए थे, और अपना दर्द बयां किया था। रोहिणी ने दावा किया कि राबड़ी देवी के आवास पर तब उन्हें गाली दी गई और चप्पल मारा गया, जब उन्होंने चुनाव में राजद की हार के कारणों को लेकर संजय यादव और रमीज का नाम लिया। उनको परिवार से निकाल दिया गया है। रोहिणी ने कहा कि पार्टी चलाने वाले हार की जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सारे लोग पार्टी की हार के कारण पर सवाल उठा रहे हैं,लेकिन संजय यादव और रमीज का नाम लेने पर घर से निकाल दिया जाता है।

आपको बता दें तेजस्वी यादव के बेहद करीबियों में राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज नेमत हैं। जो उनके स्कूल के वक्त से दोस्त हैं, जब तेजस्वी क्रिकेटर थे, और अब राजनीति में हैं। हर वक्त दोनों तेजस्वी के खासमखास रहे हैं।