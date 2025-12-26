Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHouse shops vandalised by mob after BJP leader murder in Samastipur
समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या के बाद भारी बवाल, भीड़ ने आरोपियों के घर-दुकान फूंके

समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या के बाद भारी बवाल, भीड़ ने आरोपियों के घर-दुकान फूंके

संक्षेप:

समस्तीपुर जिले के खानपुर में भाजपा नेता रूपक सहनी की हत्या के बाद भीड़ ने आरोपियों के घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति होने के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Dec 26, 2025 07:02 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, खानपुर (समस्तीपुर)
share Share
Follow Us on

बिहार के समस्तीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रूपक सहनी की हत्या के बाद भारी बवाल हो गया। खानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को हुई इस हत्या के बाद गुरुवार को भीड़ आक्रोशित हो गई। लोगों ने सड़क जाम, आगजनी और तोड़फोड़ कर दी, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया। समस्तीपुर-रोसड़ा मुख्य मार्ग लगभग 24 घंटे तक बाधित रहा। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर, ट्रैक्टर और शादीपुर घाट स्थित हार्डवेयर, जूता-चप्पल, किराना और पान की दुकानों में आग लगा दी। उग्र भीड़ के सामने पुलिस भी मूकदर्शक बनी रही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दूसरी ओर, पुलिस ने भाजपा नेता हत्याकांड में लगभग 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सोनू चौधरी, मोनू चौधरी और हरि ठाकुर शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि सोनू की तलाशी के दौरान उसकी जेब से गोली बरामद की गई है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। शादीपुर गांव में हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए शादीपुर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आधा दर्जन थानों की पुलिस को तैनात किया गया।

दादी ने कहा- आरोपियों का एनकाउंटर कर दो

रूपक की दादी ने खानपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत से उनके पोते की हत्या हुई है। उन्होंने आरोपियों को जनता के हवाले करने और उनका एनकाउंटर की मांग भी कर दी।

ये भी पढ़ें:BJP नेता की हत्या पर RJD बोली- जनता भगवान भरोसे, सम्राट के कचरा साफ बयान पर तंज

23 वर्षीय रूपक सहनी की हत्या के मामले में मृतक के भाई दीपक कुमार ने खानपुर थाने में गुरुवार शाम लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें 7 लोगों को नामजद किया गया है। आवेदन में दीपक ने बताया है कि बुधवार शाम करीब 6 बजे के आसपास उसका भाई कंप्यूटर दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। तभी शादीपुर घाट पर हनुमान मंदिर के पास अंधाधुंध फायरिंग कर रूपक सहनी की हत्या कर दी गई।

एफआईआर में शादीपुर गांव के ही जय कुमार चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, सोनू कुमार चौधरी, सदन कुमार चौधरी, मोनू कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी के अलावा इस पंचायत के सेदुखा गांव निवासी हरि ठाकुर को आरोपित किया है। तीन धरे गए हैं।

ये भी पढ़ें:प्रशासन फेल, सरकार ऐक्शन में; भाजपा नेता की हत्या पर क्या बोले तेज प्रताप

भाजपा नेता ने बताया था जान का खतरा

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। ग्रामीणों के अनुसार, मृतक रूपक सहनी और उनके भाई ने अपनी जान को खतरा बताया था। कई बार थानाध्यक्ष, डीएसपी, एसपी और डीआईजी तक से गुहार लगाई थी, लेकिन किसी स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Samastipur News BJP samastipur crime news अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।