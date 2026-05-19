Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bihar Weather: बक्सर- रोहतास और भभुआ में लू, बिहार में गर्मी के सितम से राहत कब; मौसम का हाल

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share

Bihar Weather: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। मंगलवार को भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिले के एक-दो स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। इसके अलावा कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी।

Bihar Weather: बक्सर- रोहतास और भभुआ में लू, बिहार में गर्मी के सितम से राहत कब; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार के लोगों को मंगलवार को भी गर्मी झुलसाएगी। लेकिन बुधवार से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को राज्य के ज्यादातर जिलों में गरज-चमक के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने के आसार हैं। हालांकि, विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। मंगलवार को भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिले के एक-दो स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। इसके अलावा कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी।

सोमवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। गया जी का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 44.6, बक्सर का 4.8 अधिक 44.4, डेहरी का 3.1 अधिक 44.0 डिग्री सेल्सियस, कैमूर का 3.7 अधिक 43.9 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 3.6 अधिक 43.0 डिग्री सेल्सियस, छपरा का 2.9 अधिक 40 डिग्री सेल्सियस और राजगीर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 अधिक रहने के कारण 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस कारण इन जिलों में लू जैसी स्थिति बनी रही।

पटना का पारा गिरा, नमी के कारण गर्मी का अधिक अहसास

पटना के अधिकतम तापमान में सोमवार को तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई पर नमी की मात्रा 53 प्रतिशत रहने के कारण लोगों वास्तविक तापमान से तीन-चार डिग्री सेल्सियस अधिक का अहसास हुआ। दोपहर को धूप में आने पर लोगों को भीषण गर्मी का अहसास हो रहा था। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि पटना में अभी कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं। लेकिन आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Weather Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।