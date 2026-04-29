बिहार में दलित-आदिवासी विद्यार्थियों का हॉस्टल ग्रांट दोगुना, एससी-एसटी को सम्राट कैबिनेट का तोहफा

कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत विभाग की ओर से अनुदान की राशि को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसे स्वीकृत कर दिया गया।

Samrat Cabinet Decision: सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 15 दिनों के भीतर दो कैबिनेट मीटिंग बुलाकर जनता के हित के फैसले लिया। बुधवार को सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक में विभिन्न विभागों के 64 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लग गई। बुधवार की केबिनेट में एससी-एसटी वर्ग को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इस समाज के छात्र छात्राओं का हॉस्टल ग्रांट दो गुना कर दिया गया है। इस मद में दलित और आदिवासी वर्ग के बच्चों को हॉस्टल में रहने पर अनुदान की राशि को एक हजार प्रति माह से बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दिया गया है।

कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत विभाग की ओर से अनुदान की राशि को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार करने का प्रस्ताव दिया गया था। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ विमर्श के बाद इसे मंजूरी दे दी। इससे दलित और आदिवासी समाज के छात्र, छात्राओं को शिक्षा हासिल करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। इन तबकों के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यह फैसला दलितों और आदिवासियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है।

राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति के 20937 पद सृजित किए थे। अब इनमें से 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे। मसलन, 10469 पद पर सीधी बहाली होगी जबकि 10468 पदों को एएसआई से एसआई में प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। इसके अलावा राज्य के चार शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ (नालंदा) और गयाजी में मानक के अनुरूप यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण को लेकर यातायात पुलिस की विभिन्न कोटियों में 485 पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही पूर्व से सृजित कुल 1606 पद को भी कर्णांकित कर दिया गया है।

वहीं, राज्य के 208 प्रखंडों के कॉलेजों में प्रति कॉलेज 44-44 पद सृजित किए गए हैं। इस तरह 208 कॉलेजों में 9152 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा इन चिह्नित संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति कॉलेज 50 लाख रुपये की दर से कुल 104 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।