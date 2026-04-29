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बिहार में दलित-आदिवासी विद्यार्थियों का हॉस्टल ग्रांट दोगुना, एससी-एसटी को सम्राट कैबिनेट का तोहफा

Apr 29, 2026 10:57 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत विभाग की ओर से अनुदान की राशि को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसे स्वीकृत कर दिया गया।

बिहार में दलित-आदिवासी विद्यार्थियों का हॉस्टल ग्रांट दोगुना, एससी-एसटी को सम्राट कैबिनेट का तोहफा

Samrat Cabinet Decision: सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 15 दिनों के भीतर दो कैबिनेट मीटिंग बुलाकर जनता के हित के फैसले लिया। बुधवार को सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक में विभिन्न विभागों के 64 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लग गई। बुधवार की केबिनेट में एससी-एसटी वर्ग को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इस समाज के छात्र छात्राओं का हॉस्टल ग्रांट दो गुना कर दिया गया है। इस मद में दलित और आदिवासी वर्ग के बच्चों को हॉस्टल में रहने पर अनुदान की राशि को एक हजार प्रति माह से बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दिया गया है।

कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत विभाग की ओर से अनुदान की राशि को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार करने का प्रस्ताव दिया गया था। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ विमर्श के बाद इसे मंजूरी दे दी। इससे दलित और आदिवासी समाज के छात्र, छात्राओं को शिक्षा हासिल करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। इन तबकों के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यह फैसला दलितों और आदिवासियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है।

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राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सीधी नियुक्ति के 20937 पद सृजित किए थे। अब इनमें से 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे। मसलन, 10469 पद पर सीधी बहाली होगी जबकि 10468 पदों को एएसआई से एसआई में प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। इसके अलावा राज्य के चार शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ (नालंदा) और गयाजी में मानक के अनुरूप यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण को लेकर यातायात पुलिस की विभिन्न कोटियों में 485 पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही पूर्व से सृजित कुल 1606 पद को भी कर्णांकित कर दिया गया है।

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वहीं, राज्य के 208 प्रखंडों के कॉलेजों में प्रति कॉलेज 44-44 पद सृजित किए गए हैं। इस तरह 208 कॉलेजों में 9152 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा इन चिह्नित संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति कॉलेज 50 लाख रुपये की दर से कुल 104 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

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कैबिनेट में कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गयी। आईजीआईएमएस समेत सभी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों परिजनों के लिए विश्रामालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। 25 करोड़ से 50 लाख लागत वाली योजनाओं में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। बिहार पुलिस को मजबूत करने के लिए 20 हजार से अधिक दारोगा के पदों को प्रमोशन और नियुक्ति से भरा जाएगा। इसमें पचास प्रतिशत नई भर्ती और आधे पद प्रोन्नति से भरने का प्रस्ताव पास किया गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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