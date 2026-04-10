बच्चे नपुंसक कहकर चिढ़ाते, गार्ड बन गया हैवान; यूकेजी छात्र के रेप मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा

जहानाबाद शहर से सटे कनौदी बायपास स्थित एक स्कूल हॉस्टल में हुई 5 साल के यूकेजी छात्र की रेप के बाद हत्या कैंटीन गार्ड ने की थी। बच्चे उसे नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे, इससे वह कुंठित हो गया था।

बिहार के जहानाबाद में 5 साल के मासूम बच्चे के साथ स्कूल हॉस्टल में दरिंदगी और नृशंस हत्याकांड का खुलासा हो गया है। यूकेजी छात्र का रेप (अप्राकृतिक यौनाचार) करके धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या करने वाला और कोई नहीं, बल्कि हॉस्टल कैंटीन का गार्ड ही था। पुलिस ने बताया कि जब यह घटना हुई तब आरोपी शराब के नशे में था। हॉस्टल के बच्चे उसे नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे, जिससे वह कुंठित हो गया था।

जहानाबाद के एसपी अपराजित लोहान ने शुक्रवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुकुल हॉस्टल के कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। शुरुआत में उसने हत्या की बात से इनकार कर दिया था। हालांकि, जब फॉरेंसिक टीम को उसके खिलाफ सबूत मिले, तो कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

बीवी छोड़कर चली गई, बच्चे नपुंसक बोलकर चिढ़ाते थे एसपी ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हॉस्टल के बच्चे नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे। उसकी उम्र करीब 40 साल है। उसकी पत्नी भी काफी समय पहले उसे छोड़कर चली गई थी। इससे उसका व्यवहार असामान्य हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में भी उसका अलग व्यवहार पुलिस को दिखाई दिया। वह कई बार सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जाते नजर आया था।

शराब के नशे में किया कांड आरोपी गार्ड ने अपने बयान में कहा है कि घटना वाली रात को वह शराब के नशे में था। शहर में एक जगह से वह शराब पीकर रात में हॉस्टल आया था। बच्चे देर रात तक हॉस्टल में टीवी देख रहे थे। गार्ड अपने अपने कमरे में सोने चला गया और दरवाजा खुला रखकर लेटा हुआ था। जब बच्चे टीवी बंद कर सोने के लिए जाने लगे तो आरोपी मुकेश उन पर नजर रख रहा था। तभी उसने मासूम बच्चे को हॉस्टल से कैंटीन की ओर जाने वाली सीढ़ी पर ले जाकर हैवानियत की।

आरोपी पाली थाना क्षेत्र के बेंभई गांव का रहने वाला है। किचन सिंक पर खून के निशान मिले। उसके बाथरूम की खिड़की के बाहर की तरफ एक ब्लेड लगा धारदार हथियार भी मिला। उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा कि उसी हथियार से छात्र की हत्या की गई है या नहीं।

कुंठा में बच्चे के शरीर पर कई जगह काटा, प्राइवेट पार्ट पर भी निशान थे आरोपी गार्ड मुकेश कुमार के मन में बच्चों के खिलाफ काफी कुंठा भरी थी। इसका अंदाजा मासूम बच्चे के साथ हुई हैवानियत से लगता है। आरोपी ने यूकेजी छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और फिर धारदार हथियार से उसके शरीर के कई हिस्सों को काट दिया। मासूम के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस निर्मम हत्याकांड के बाद परिजन और लोगों का भी आक्रोश भड़क उठा। 6 अप्रैल को उन्होंने हाईवे पर जाम भी लगाया। बाद में पुलिस ने समझाइश कर उन्हें शांत कराया था।

'ऐसा कांड करूंगा कि हॉस्टल बंद हो जाएगा' आरोपी मुकेश कुमार के हॉस्टल संचालक तरुण कुमार के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। पुलिस जांच में सामने आया कि वह अक्सर संचालक को धमकी देता रहता था। वह कहता था कि एक दिन ऐसा कांड करेगा कि यह हॉस्टल बंद हो जाएगा।

हॉस्टल संचालक भी जेल में मृतक बच्चे के पिता ने 6 अप्रैल को करौंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गुरुकुल हॉस्टल के संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी समेत अन्य कर्मियों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने सबसे पहले हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं, अन्य स्टाफ को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। फिर आरोपी गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

एसपी अपराजित ने कहा कि मुख्य आरोपी गार्ड मुकेश कुमार है, लेकिन हॉस्टल संचालक ने भी पुलिस को गुमराह किया। तरुण कुमार ने शुरुआत में इस घटना को छिपाने के लिए इसे हादसा बताने की कोशिश की थी। साथ ही, तरुण के सोफे पर भी खून के निशान मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए एफएसएल टीम को भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।