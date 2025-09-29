Hospitals along highways in Bihar converted into trauma centers cashless treatment up to Rs 1 lakh 50 thousand बिहार में हाईवे किनारे बने अस्पताल बनेंगे ट्रॉमा सेंटर; घायलों का 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में हाईवे किनारे चलने वाले सभी निजी और सरकारी अस्पताल ट्रामा सेंटर में बदले जाएंगे। ताकि सड़क दुघर्टना में घायल लोगों को जल्द इलाज मिल सके। साथ ही हादसों में घायल लोगों का सभी अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा।

sandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुरMon, 29 Sep 2025 09:44 PM
सूबे में सड़क दुघर्टना में घायल लोगों के जल्द इलाज के लिए अब हाईवे किनारे चलने वाले सभी निजी और सरकारी अस्पताल ट्रामा सेंटर में बदले जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (सड़क सुरक्षा) डॉ मनोज कुमार ने इस बारे में सभी जिलों के सीएस को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि हाईवे किनारे चलने वाले अस्पतालों की जांच कर उसे ट्रामा सेंटर में बदलने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

इसके अलावा हाईवे किनारे के सभी अस्पतालों पर ट्रामा सेंटर का बोर्ड भी लगाया जाए। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने जांच रिपोर्ट जल्द भेजने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ सरिता शंकर का कहना है कि विभाग के निर्देश का पालन सभी जिलों में किया जाएगा।

परिवहन विभाग के सचिव आशुतोष द्विवेदी ने समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि एनएच के किनारे चलने वाले अस्पतालों को ट्रामा सेंटर में बदला जाए। इसके साथ वहां मानव बल और डॉक्टरों की तैनाती की जाए। परिवहन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि ट्रामा सेंटर के लिए जो भी जरूरी उपकरण हैं, उन्हें ट्रामा सेंटर को उपलब्ध करा दिया जाए।

सड़क दुघर्टना में घायल लोगों का सभी अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में गुड सेमेरिटन का बोर्ड भी लगाया जाए। गुड सेमेरिटन का प्रचार-प्रसार करने के लिए भी यह कवायद की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल में दुघर्टना में घायल मरीजों के कैशलेस इलाज की जानकारी भी दी जाएगी। इसका बोर्ड भी अस्पताल में लगाया जाएगा।

