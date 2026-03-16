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शर्मनाक! अस्पताल कर्मी ने बच्चा चुराया, मां से मारपीट; महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया था

Mar 16, 2026 11:08 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
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पीड़िता ने बताया कि उनकी मां और उसने जब विरोध जताया और दोनों बच्चों को देने की मांग की तो वे लोग गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। उनलोगों ने उन्हें बच्ची देकर वहां से भगा दिया और बेटे को सौंपने से इनकार कर दिया।

शर्मनाक! अस्पताल कर्मी ने बच्चा चुराया, मां से मारपीट; महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया था

बिहार के बेगूसराय में एक निजी क्लीनिक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जिले के भवानंदपुर की एक महिला ने निजी क्लीनिक में दो बच्चों को जन्म दिया। एक पुत्र और दूसरी पुत्री। अस्पताल वालों ने महिला को बच्ची देकर भगा दिया और पुत्र को गायब कर दिया। यह सनसनीखेज मामला लक्ष्मीपुर चौक स्थित एक निजी अस्पताल का है। महिला ने रविवार को स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कर उनके बच्चे को वापस दिलाने की गुहार पुलिस से लगाई है।

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जानकारी के मुताबिक भवानंदपुर निवासी श्रवण महतो की पुत्री ममता कुमारी ने प्राथमिकी में कहा है कि कुछ दिन पूर्व लक्ष्मीपुर स्थित एक सेवा सदन में उसने दो बच्चों को जन्म दिया था। वहां अस्पताल कर्मी निशा कुमारी और उजाला कुमारी की देख-रेख में उनका प्रसव सफलता पूर्वक कराया गया। दोनों बच्चे को जन्म देने के बाद वह बेहोश हो गई। इसी बीच अस्पताल के कर्मियों ने उसके पुत्र को वहां से गायब कर दिया और उन्हें बताया कि उसने केवल एक बच्ची को ही जन्म दिया है।

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पीड़िता ने बताया कि उनकी मां और उसने जब विरोध जताया और दोनों बच्चों को देने की मांग की तो वे लोग गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। उनलोगों ने उन्हें बच्ची देकर वहां से भगा दिया और बेटे को सौंपने से इनकार कर दिया। इधर, अस्पताल कर्मी उजाला कुमारी ने उन्हें बताया कि उसके पुत्र को निशा कुमारी ने रख लिया है। उसने बच्चे के साथ अपना फोटो इंस्टाग्राम पर भी डाला है। मामला लीक करने पर उजाला कुमारी को अस्पताल से हटा दिया गया।

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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि निशा कुमारी अवैध रूप से डॉ. ज्ञान रंजन का बोर्ड लगा कर अस्पताल चला रही है। वह नवजात बच्चों की वहां से खरीद-बिक्री करती है। उन्होंने बच्चे को वापस दिलाने की गुहार पुलिस से लगाई है। पुलिस ने पीड़िता को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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