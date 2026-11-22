अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारी में मौसम खलल डाल रहा है। अनंत सिंह ने कहा कि बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई। ऐसे में मेहमानों का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा। कीचड़ में घोड़ा भी नहीं दौड़ पाएगा।

बाहुबली मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तैयारी शाही अंदाज में चल रही है। छोटे सरकार पटना छोड़कर नदवां में कैंप कर रहे हैं। करीब दस बीघा जमीन पर रजवाड़े की तरह पंडाल का निर्माण चल रहा है। 25 नवंबर को शादी के दिन घुड़दौड़ का आयोजन है और कई वीवीआईपी गेस्ट हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं। लेकिन,अकवान तूफान के कारण हो रही बारिश से तैयारी में खलल पड़ रही है। मौसम के बदले मिजाज ने अनंत सिंह की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि अब हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा और मौसम में सुधार नहीं हुआ तो घुड़दौड़ में भी मुश्किल होगी।

20 नवंबर को शिवांगी की शादी की रस्में फलदान, तिलक के साथ हुई। अनंत सिंह के घर में शिवांगी ने शगुन पूजा की तो वर पक्ष के यहां तिलक चढ़ाया गया। अब 25 नवंबर को बारात आएगी जिसकी तैयारी में छोटे सरकार का परिवार पूरी ताकत से लगा है। इस बीच अकवान तूफान की वजह से मौसम खराब हो गया और बारिश होने लगी। अनंत सिंह समाचार चैनल न्यूज18 से बात करते हुए कहा कि सभी तैयारी हो रही है पर पानी सबकुछ बिगाड़ दे रहा है। पंडाल और जयमाला का मंच बनाने वाले के साथ सजाने वाले परेशान हैं। बारिश के कारण मिट्टी गीली हो रही है जिससे दिक्कत और बढ़ गई है।

अनंत सिंह ने कहा कि ऐसा रहा तो गीली जमीन पर घोड़ा नहीं दौड़ पाएगा। अगर मौसम में सुधार हो गया तो बालू छिड़क कर अन्य काम तो हो जाएंगे लेकिन, वीवीआईपी अतिथियों का हेलीकप्टर नहीं उतार पाएगा। इस इलाके की मिट्टी ऐसी है जो जल्दी सूख नहीं पाती है। गिली मिट्टी पर हेलीकॉप्टर उतारना खतरनाक होगा। इस वजह से अब जो गेस्ट सड़क मार्ग से आ सकते हैं वे ही आएंगे। उन्होंने कहा कि 25 हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी की गयी थी। यह भी माना कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा।

पकवान बनना शुरू शिवांगी की शादी के लिए पकवान बनना शुरू हो गया है। सैंकड़ों की संख्या में कुकिंग टीम के सदस्य मिठाई और अन्य पकवान तैयार कर रहे हैं। रसगुल्ले और काला जामुन लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं। शादी में शाकाहारी व्यंजन खिलाए जाएंगे। चार लाख लोगों के खाने की तैयारी की जा रही है जिन्हें 150 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाएंगे।

घुड़दौड़ के इनाम में थार गाड़ी 25 नवंबर को शादी के दिन ही घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में घोड़े नदवां पहुंच गए हैं। घुड़दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को थार, दूसरे स्थान पर आने वाले को बाइक और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी इनाम दिया जाएगा।