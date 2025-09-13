Horror killing in Patna boy girl murder and thrown on railway track in Punpun पटना में हॉरर किलिंग, लड़का और लड़की की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंका, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsHorror killing in Patna boy girl murder and thrown on railway track in Punpun

पटना जिले के पुनपुन में एक युवक और उसकी कथित नाबालिग प्रेमिका को मारकर शवों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। हॉरर किलिंग का आरोप लड़की के परिवार वालों पर लगा है। युवक के दो दोस्त भी गायब बताए जा रहे हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, पटना/पुनपुनSat, 13 Sep 2025 06:18 AM
बिहार में पटना-गया रेलखंड के पोठही और नीमा के बीच चंदन नगर के पास शुक्रवार अलसुबह युवक और किशोरी का क्षत-विक्षत शव रेलवे ट्रैक से मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुनपुन और केवड़ा ओपी पुलिस के साथ एसडीपीओ-2 मौके पर पहुंचे। कुछ देर में ही दोनों की पहचान भी कर ली गई। पुलिस ने इसे हॉरर किलिंग का मामला मानते हए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों के शव पर कई जगह चोट के निशान हैं।

पुलिस के मुताबिक, 6 दिन पहले धनरुआ थाना क्षेत्र के सिग्रामपुर निवासी रामकुमार के पुत्र सुबोध कुमार उर्फ लोहा यादव और उसके दोस्त प्रियांशु तथा सुधांशु पर बगल के एक गांव की किशोरी को अगवा करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर लड़की और सुबोध की शादी की तस्वीर वायरल हो गई, जिसे देख परिजन आग बबूला हो गए। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है।

इधर, धनरुआ पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर लड़का और लड़की के शव पड़े हैं। पुलिस ने रात में ही खोजबीन शुरू कर दी। शुक्रवार सुबह दोनों के शव पटना-गया रेलखंड के पोठही और नीमा के बीच चंदन नगर से बरामद किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

छानबीन में पता चला है कि किशोरी को अगवा करने के बाद उससे शादी कर सुबोध पटना के रामकृष्णा नगर में रह रहा था। इसकी जानकारी उसके दो दोस्तों को थी। आरोप है कि लड़की के परिजन ने सुबोध के दोस्तों को पकड़कर पूछताछ की और इसके बाद रामकृष्णा नगर पहुंचे। इसके बाद सुबह दोनों के शव मिले।

एसपी सिटी (पूर्वी क्षेत्र) ने बताया कि घटना की हर बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। ट्रेन से कटकर मौत होने पर शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान नहीं हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों की पहले पिटाई की गई, उसके बाद हत्या कर शवों को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया। हालांकि इन बातों की पुष्टि जांच पूरी होने पर ही हो पाएगी। सिग्रामपुर के दो युवक अब भी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक, दोनों के लापता होने से जानकारी परिजन ने नहीं दी थी।

सुबोध पर दर्ज थे लूट, चोरी के कई मामले

मृतक सुबोध पर धनरुआ और नालंदा के करायपशुराय थाने में आधा दर्जन से अधिक लूट, आर्म्स एक्ट और चोरी के मामले दर्ज थे। वह लूट के मामले में जेल जा चुका था। धनरुआ से फायरिंग और करायपशुराय से लूट मामले में फरार था। केवड़ा ओपी अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामला तीन थाना क्षेत्रों का है। पहले धनरुआ से किशोरी को अगवा का केस हुआ। फिर रामकृष्णा नगर में किशोरी के परिजन का पहुंचना और केवड़ा थाना क्षेत्र में शव बरामद होना है।

गैंग मैन ने शव होने की सूचना दी

रेलवे ट्रैक पर दो शव होने की सूचना सबसे पहले गैंग मैन ने स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने इसकी जानकारी जीआरपी तरेगना को दी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को देख इसकी सूचना केवड़ा ओपी को दी। इतनी देर में शव से आधा दर्जन ट्रेनें गुजर चुकी थीं। ट्रेन शव के उपर से गुजरने के कारण पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गए थे। इधर घटना के बाद अगल-बगल के गांव के दो पक्षों में तनाव हो गया है।