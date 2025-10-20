दीवाली पर मर्डर का खौफनाक वीडियो, बात करते 3 बदमाशों ने ठोक दी 4 गोलियां; पिस्टल लहराते निकले
संक्षेप: सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में साफ दिख रहा है कि तीन बदमाशों ने एक के बाद एक चार गोलियां एक युवक को मार दी और पिस्टल लहराते टहलते हुए निकल गए।
Bihar Crime: बिहार समेत पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मनाया है। इस बीच धर्मनगरी गया जी से मर्डर का एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। एक साथ खड़े तीन बदमाशों ने एक लड़के को बैक टू बैक चार गोलियां मार दी और आराम से पिस्टल लहराते हुए निकले। आस पास कई लोग मौजूद थे पर किसी ने बदमाश युवकों को नहीं रोका। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस वीडियो देखकर बदमाशों की पहचान कर धर पकड़ में जुट गई है।
मृत युवक की पहचान गया जी के कोतवाली थाना अंतर्गत वैरागी टोला निवासी उपेंद्र पासवान के बेटे सुभाष कुमार के रूप में की गयी है। पुरानी रंजिश में सुपारी देकर हत्या की आशंका जताई गयी है। विवाद पांच साल पुराना बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारी तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बदमाशों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को खुली चुनौती दे दी।