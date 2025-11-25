Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHorrific road accident in Bihar 6 killed auto rickshaw crushed in collision with truck
बिहार में भीषण सड़क हादसा; 6 लोगों की मौत, ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे

बिहार में भीषण सड़क हादसा; 6 लोगों की मौत, ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे

संक्षेप:

बिहार में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी, कि ट्रक की टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Tue, 25 Nov 2025 06:43 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, शेखपुरा
share Share
Follow Us on

बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चेवाड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी, कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई। वहीं ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जिससे काफी देर तक यातायात ठप रहा। घटना मनियांडा मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा जिले के मनियांडा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित दो वाहनों के बीच हुई टक्कर में छह लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है।

ये भी पढ़ें:पटना में ट्रिपल मर्डर; हत्या कर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
ये भी पढ़ें:सुसाइड या मर्डर? पटना में लड़की की मौत से हड़कंप, अपार्टमेंट से कूदकर दी जान!
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

साथ ही हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज का भी निर्देश दिया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।सीएम ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।