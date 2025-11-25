बिहार में भीषण सड़क हादसा; 6 लोगों की मौत, ट्रक की टक्कर में ऑटो के उड़े परखच्चे

संक्षेप: बिहार में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी, कि ट्रक की टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चेवाड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी, कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।

घटना के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई। वहीं ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जिससे काफी देर तक यातायात ठप रहा। घटना मनियांडा मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा जिले के मनियांडा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित दो वाहनों के बीच हुई टक्कर में छह लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है।