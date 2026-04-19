नालंदा में दिल दहला देने वाली वारदात, 12 साल के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी; कभी नहीं देख पाएगा

सन्नी को अकेला पाकर सुग्गी देवी ने अपने पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी।

बिहार के नालंदा में मामूली से विवाद में एक बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी गईं। जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के लोहरा गांव के मुशहरी टोले से यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। मामूली विवाद में पड़ोसियों ने 12 साल के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी। जख्मी श्रवण कुमार तांती का पुत्र सन्नी कुमार है। वह सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कहा है कि मामले में गहन छानबीन की जा रही है। परिजनों ने जिन आरोपियों का नाम बताया है उनसे पूछताछ की जा रही है। बच्ची को इलाज कराने के बाद घर भेज दिया गया है।

पीड़ित बच्चे के परिजनों ने बताया कि 15 दिन पहले सन्नी अपने भाई के साथ खेल रहा था। खेलने के दौरान ही पड़ोसी सुग्गी देवी के बेटे साहिल की आंख में हल्की चोट लग गई। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। आरोप है कि 17 अप्रैल को सन्नी को अकेला पाकर सुग्गी देवी ने अपने पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। बच्चे के दर्द से छटपटाने से परिजनों का बुरा हाल हो गया।

रविवार को इलाज के बाद बच्चे को जब गांव लाया गया तो इलाके के लोगों की भीड़ जुट गयी। स्थानीय लोग आरोपियों की बेरहमी की चर्चा कर रहे हैं और काफी गुस्से में हैं। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन्हें गांव के लोग ताना दे रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे पर इतनी बेरहमी कैसे कर पाए। घटना के बाद से आरोपियों का परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए गांव में गश्त बढ़ा दी है।