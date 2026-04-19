Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नालंदा में दिल दहला देने वाली वारदात, 12 साल के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी; कभी नहीं देख पाएगा

Apr 19, 2026 07:59 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, हरनौत, निज संवाददाता
share

सन्नी को अकेला पाकर सुग्गी देवी ने अपने पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी।

नालंदा में दिल दहला देने वाली वारदात, 12 साल के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी; कभी नहीं देख पाएगा

बिहार के नालंदा में मामूली से विवाद में एक बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी गईं। जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के लोहरा गांव के मुशहरी टोले से यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। मामूली विवाद में पड़ोसियों ने 12 साल के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी। जख्मी श्रवण कुमार तांती का पुत्र सन्नी कुमार है। वह सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कहा है कि मामले में गहन छानबीन की जा रही है। परिजनों ने जिन आरोपियों का नाम बताया है उनसे पूछताछ की जा रही है। बच्ची को इलाज कराने के बाद घर भेज दिया गया है।

पीड़ित बच्चे के परिजनों ने बताया कि 15 दिन पहले सन्नी अपने भाई के साथ खेल रहा था। खेलने के दौरान ही पड़ोसी सुग्गी देवी के बेटे साहिल की आंख में हल्की चोट लग गई। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। आरोप है कि 17 अप्रैल को सन्नी को अकेला पाकर सुग्गी देवी ने अपने पति और अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। बच्चे के दर्द से छटपटाने से परिजनों का बुरा हाल हो गया।

रविवार को इलाज के बाद बच्चे को जब गांव लाया गया तो इलाके के लोगों की भीड़ जुट गयी। स्थानीय लोग आरोपियों की बेरहमी की चर्चा कर रहे हैं और काफी गुस्से में हैं। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन्हें गांव के लोग ताना दे रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे पर इतनी बेरहमी कैसे कर पाए। घटना के बाद से आरोपियों का परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए गांव में गश्त बढ़ा दी है।

चिकित्सकों की मानें तो अब उसकी आंखों की रोशनी वापस आना संभव नहीं है। लोग इस घटना से काफी आक्रोशित थे और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पिता होटल में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सन्नी दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar News Today
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।