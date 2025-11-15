Hindustan Hindi News
बिहार में घिनौना कांड, 5वीं की छात्रा से दुष्कर्म, लहूलुहान हालत में बेहोश मिली बच्ची

बिहार में घिनौना कांड, 5वीं की छात्रा से दुष्कर्म, लहूलुहान हालत में बेहोश मिली बच्ची

संक्षेप: गंभीर हालत में पीड़िता को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया।

Sat, 15 Nov 2025 01:22 PM
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पांचवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मोतीपुर थाना क्षेत्र की एक पंचायत के मुहल्ले में 11 नवंबर की शाम किशोर ने पांचवीं कक्षा की छात्रा से रेप किया। गंभीर हालत में पीड़िता को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया।

मामले को लेकर पीड़िता की मां ने 13 नवंबर को गांव के ही एक किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पुत्री खेत से बकरे को लाने गई थी, जहां पूर्व से घात लगाए आरोपित ने पकड़कर दुष्कर्म किया। पुत्री के घर आने में देरी होने पर खेत गई तो वह बेहोश पड़ी हुई थी।

लहूलुहान हालत में उसे सीएचसी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। इस संबंध में डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित किशोर फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

लूटपाट का विरोध करने पर चाकू मारा

मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका इलाके में गुरुवार की देर रात बदमाशों ने एक ऑटो चालक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित चालक ने आरोप लगाया है कि लूटपाट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने उसपर हमला किया।

घटना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित चालक के अनुसार, बाइक पर सवार होकर आए कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे रोका और लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत

हथौड़ी थाने के अम्मा गांव में गुरुवार की रात विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृत महिला मुकेश कुमार की 22 वर्षीया पत्नी प्रियंका कुमारी थी। उसे एक छोटा बच्चा है। थानेदार विक्की कुमार ने बताया कि महिला के परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

