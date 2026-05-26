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बिहार में खौफनाक वारदात, अवैध संबंध के शक में टोटो चालक की निर्मम हत्या; दोनों हाथ काटकर मक्के के खेत में फेंका शव

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, शशि रमन, कटिहार
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Bihar Crime News: कटिहार के भिलाई गांव में अवैध संबंध के शक में 40 वर्षीय टोटो चालक की निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधियों ने हाथ काटकर शव मक्के के खेत में फेंक दिया।

बिहार में खौफनाक वारदात, अवैध संबंध के शक में टोटो चालक की निर्मम हत्या; दोनों हाथ काटकर मक्के के खेत में फेंका शव

Bihar Crime News: बिहार के कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र के भिलाई गांव में अज्ञात और बेखौफ अपराधियों ने एक टोटो चालक की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्यारों ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए मृतक के दोनों हाथ धड़ से अलग कर दिए और शव को मक्के के खेत में फेंक दिया। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में भारी दहशत और सनसनी का माहौल है। ग्रामीणों के बीच इस नृशंस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है।

हरिपुर से लौटते वक्त रास्ते में घात लगाकर हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान भिलाई गांव निवासी 40 वर्षीय बाबू लाल नुनिया के रूप में हुई है, जो टोटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार में अब मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात करीब नौ बजे वह हरिपुर गांव से वापस अपने घर भिलाई लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सुनसान जगह पर पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने धारदार हथियारों से वार कर उसे मौत के घाट उतारा और पहचान छिपाने के लिए दोनों हाथ काटकर शव खेत में ठिकाने लगा दिया।

अवैध संबंध में मर्डर की आशंका

मंगलवार की सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ गए, तो उनकी नजर मक्के के खेत में पड़े क्षत-विक्षत शव पर पड़ी। सूचना मिलते ही बलरामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अहम सुराग भी इकट्ठा किए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक बाबू लाल का हरिपुर गांव की ही एक महिला के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध था। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी रंजिश और विवाद में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है।

तकनीकी साक्ष्यों से हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से गंभीरता से जांच कर रही है। अपराधियों की पहचान के लिए सघन छानबीन जारी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ मोबाइल सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रही है। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति सामान्य बताते हुए गांव में निगरानी बढ़ा दी है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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