बिहार में खौफनाक कांड, बाप-बेटे को पेट्रोल छिड़क जलाया; पुत्र की मौत, पिता की हालत नाजुक

सोए हुए पिता-पुत्र पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस अगलगी की घटना में इलाज के दौरान 12 वर्षीय पुत्र की मौत हो गयी। जबकि पिता का कटिहार सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बड़ी खबर बिहार के कटिहार से आई है जहां बाप और बेटे को बदमाशों ने पेट्रोल छिड़कर जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई जबकि जख्मी हालत में पिता का इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी हालत भी खराब है। घटना कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के कचोरा गांव की है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गयी है। तनाव को देखते हुए पुलिस की गश्त इलाके में बढ़ा दी गयी है।

कदवा थाना क्षेत्र के कुरसेल पंचायत स्थित कचोरा गांव के वार्ड संख्या चार में गुरुवार रात सोए हुए पिता-पुत्र पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस अगलगी की घटना में इलाज के दौरान 12 वर्षीय पुत्र की मौत हो गयी। जबकि पिता का कटिहार सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक के दादा लक्ष्मी मंडल ने कदवा थाने में अज्ञात के विरुद्ध आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है। कदवा थानाध्यक्ष विजय प्रकाश ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है।

बरामदे पर सोए थे पिता-पुत्र

मृतक का दादा लक्ष्मी मंडल ने कदवा थाने में अज्ञात के विरुद्ध आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मृतक दो भाई से था। पिता राम कल्याण मंडल के साथ 12 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार सोया हुआ था। जबकि दूसरी जगह पर दूसरा भाई अपने दादा के साथ सोया हुआ था। बरामदे पर आग लगते ही दादा-पोता चीखने-चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और दोनों को एंबुलेंस से कदवा के दुर्गागंज अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद पिता-पुत्र को कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में अभी पिता का इलाज चल रहा है। जबकि गुरुवार की रात ही बेटे सुनील कुमार को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर से पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। पटना जाने के दौरान सुनील कुमार की मौत हो गयी।

