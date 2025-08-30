3 बच्चों के पिता का खौफनाक कारनामा, पत्नी से झगड़े पर आहत ललन यादव ने फांसी लगाई

बिहार के गया जी में एक व्यक्ति ने घरेलु विवाद में आत्महत्या कर जान दे दी। पत्नी से झगड़ा होने के बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक विशेश्वर यादव का पुत्र ललन यादव था। घटना आमस के कलवन गांव की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललन यादव तीन बच्चों का पिता था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।