Hindi NewsBihar NewsHorrible act of father of 3 children Lalan Yadav, committed suicide in Gaya Bihar
3 बच्चों के पिता का खौफनाक कारनामा, पत्नी से झगड़े पर आहत ललन यादव ने फांसी लगाई
शनिवार की सुबह ललन यादव का शव बिजली के पोल से लटका हुआ मिला। एक दिन पहले उसका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ थ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 09:55 AM
बिहार के गया जी में एक व्यक्ति ने घरेलु विवाद में आत्महत्या कर जान दे दी। पत्नी से झगड़ा होने के बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक विशेश्वर यादव का पुत्र ललन यादव था। घटना आमस के कलवन गांव की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललन यादव तीन बच्चों का पिता था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।
शनिवार की सुबह ललन यादव का शव बिजली के पोल से लटका हुआ मिला। एक दिन पहले उसका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ थ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों से पुलिस मामले में जानकारी जुटा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।