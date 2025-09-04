सप्ताह में एक दिन पों-पों से छुटकारा, बिहार में हर रविवार को हॉर्न फ्री डे घोषित

बिहार के शहरों में अब हर रविवार को हॉर्न फ्री डे रहेगा। वाहन चालकों के इस दिन बिना मतलब के हॉर्न बजाने पर पाबंदी रहेगी। ध्वनि प्रदूषण से निजात पाने के लिए परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है।

बिहार के शहरी क्षेत्रों में अब सप्ताह में एक दिन लोगों को गाड़ियो के पों-पों से छुटकारा मिलेगा। राज्य के सभी शहरों में हर रविवार को हॉर्न फ्री डे घोषित किया गया है। इसके तहत वाहन चालक अनावश्यक गाड़ियों के हॉर्न बजाकर बेमतलब का ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने और शहर के लोगों को शांत वातावरण मुहैया कराने की दिशा में परिवहन विभाग ने यह पहल की है। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।

