बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर किसान को मार डाला, चार लोगों को किया घायल

मधुमक्खियों की हमले में सभी लोग मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। घटना की सूचना ग्रामीणों तक पहुंची तो उन्हें पास के क्लीनिक ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान शंकर यादव की मौत हो गई। घायल चारों लोगों का उपचार चल रहा है।

बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर एक किसान को मार डाला है। घटना जमुई जिले की है। यहां सिमुलतला थाना क्षेत्र के मौनतरी जंगल में मंगलवार की सुबह मवेशी चराने गए पांच लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में एक किसान की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक किसान लीलावरण गांव के शंकर यादव थे।

ग्रामीणों के अनुसार सुबह 10 बजे मौनतरी जंगल में क्षेत्र के लीलावरण गांव निवासी 55 वर्षीय किसान शंकर यादव, जयनाथ यादव की पत्नी 50 वर्षीय देवंती देवी, जयराम यादव की पत्नी 48 वर्षीय सुमंती देवी, 20 वर्षीय प्रकाश यादव तथा 20 वर्षीय दीपू यादव पांच लोग मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा।