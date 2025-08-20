Honey bees attack and killed a farmer four people are injured in bihar बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर किसान को मार डाला, चार लोगों को किया घायल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHoney bees attack and killed a farmer four people are injured in bihar

बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर किसान को मार डाला, चार लोगों को किया घायल

मधुमक्खियों की हमले में सभी लोग मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। घटना की सूचना ग्रामीणों तक पहुंची तो उन्हें पास के क्लीनिक ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान शंकर यादव की मौत हो गई। घायल चारों लोगों का उपचार चल रहा है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, सिमुलतला, जमुईWed, 20 Aug 2025 12:05 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर किसान को मार डाला, चार लोगों को किया घायल

बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर एक किसान को मार डाला है। घटना जमुई जिले की है। यहां सिमुलतला थाना क्षेत्र के मौनतरी जंगल में मंगलवार की सुबह मवेशी चराने गए पांच लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में एक किसान की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक किसान लीलावरण गांव के शंकर यादव थे।

ग्रामीणों के अनुसार सुबह 10 बजे मौनतरी जंगल में क्षेत्र के लीलावरण गांव निवासी 55 वर्षीय किसान शंकर यादव, जयनाथ यादव की पत्नी 50 वर्षीय देवंती देवी, जयराम यादव की पत्नी 48 वर्षीय सुमंती देवी, 20 वर्षीय प्रकाश यादव तथा 20 वर्षीय दीपू यादव पांच लोग मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा।

ये भी पढ़ें:छाता लेकर निकलें, बिहार के कई जिलों में 2 दिन बारिश; पटना में कैसा रहेगा मौसम

मधुमक्खियों की हमले में सभी लोग मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। घटना की सूचना ग्रामीणों तक पहुंची तो उन्हें पास के क्लीनिक ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान शंकर यादव की मौत हो गई। घायल चारों लोगों का उपचार चल रहा है।

ये भी पढ़ें:बेटा हुआ तो मनाया जश्न, घर पहुंची तो निकली बेटी; बिहार के अस्पताल में खेल