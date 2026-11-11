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बिहार के गांवों में भवनहीनों को मिलेगा घर, पीएम आवास योजना पकड़ेगी रफ्तार; 1400 करोड़ रुपये मंजूर

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार के गांवों में रहने वाले भवनहीनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी के लिए सम्राट सरकार ने 1400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।

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बिहार में भूमिहीन ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने वाली है। (सांकेतिक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने को सरकार ने करीब 1400 करोड़ की राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी के लिए यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए 1399.6028 करोड़ की अग्रिम निकासी को स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को गति मिलेगी।

बिहार के 3 पर्यटन स्थल होंगे विकसित

राज्य के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों करमचट (दुर्गावती) बांध, मां मुंडेश्वरी इको-पार्क और घोड़ा कटोरा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होंगे। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं पर करीब 35.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां वाटर स्पोर्ट्स, रोमांचक एडवेंचर गतिविधियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को आकर्षक और विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना है। इससे पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़ेंगे।

बख्तियारपुर-ताजपुर पुल पर खर्च होंगे 4572.53 करोड़

गंगा पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4572.53 करोड़ को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 5.52 किमीलंबा पुल और 45.40 किमीलंबा पहुंच पथ शामिल है। परियोजना को भौतिक रूप से पूरा करने के लिए सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी गई है। पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। क्षेत्रीय संपर्कता, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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