बिहार के गांवों में भवनहीनों को मिलेगा घर, पीएम आवास योजना पकड़ेगी रफ्तार; 1400 करोड़ रुपये मंजूर

बिहार के गांवों में रहने वाले भवनहीनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी के लिए सम्राट सरकार ने 1400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने को सरकार ने करीब 1400 करोड़ की राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी के लिए यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए 1399.6028 करोड़ की अग्रिम निकासी को स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को गति मिलेगी।

बिहार के 3 पर्यटन स्थल होंगे विकसित राज्य के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों करमचट (दुर्गावती) बांध, मां मुंडेश्वरी इको-पार्क और घोड़ा कटोरा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होंगे। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं पर करीब 35.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां वाटर स्पोर्ट्स, रोमांचक एडवेंचर गतिविधियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को आकर्षक और विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना है। इससे पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी बढ़ेंगे।