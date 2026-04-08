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बिहार में हथियारों का लाइसेंस तय समय सीमा में दें, गृह विभाग का डीएम-एसपी को निर्देश

Apr 08, 2026 08:46 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पुलिस रिपोर्ट मिलने पर आवेदक के शस्त्र की आवश्यकता का आकलन करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के लिए पुलिस रिपोर्ट देने की समय सीमा तय है।

बिहार में हथियारों का लाइसेंस तय समय सीमा में दें, गृह विभाग का डीएम-एसपी को निर्देश

बिहार में अब अधिकारी हथियारों का लाइसेंस ज्यादा समय तक नहीं टाल सकते हैं। हथियारों के लाइससें को एक निश्चित समय सीमा में मंजूरी देनी होगी। बिहार में जिलों के शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति निश्चित समय-सीमा के भीतर होगी। गृह विभाग ने इसको लेकर सभी डीएम और एसपी को निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी जिलों से इसकी मासिक रिपोर्ट भी तलब की है। जिलों को हर माह की सात तारीख तक यह रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करानी है।

पुलिस रिपोर्ट मिलने पर आवेदक के शस्त्र की आवश्यकता का आकलन करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के लिए पुलिस रिपोर्ट देने की समय सीमा तय है। गृह विभाग ने जिलों के डीएम और एसपी से मांगी जाने वाली रिपोर्ट का फार्मेट भी तय किया है और इसके अनुसार प्रपत्र भी जारी किया है। इसमें आवेदनों की संख्या, कुल निष्पादित आवेदन, 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या देने को कहा गया है।

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बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने एसपी और डीएम को आदेश दिया है कि हथियारों का लाइसेंस देने के लिए निश्चित समय सीमा का पालन करना चाहिए। कहा गया है कि आयुध नियम, 2016 के प्रविधानों के नियम 13 एवं 14 के निदेश का दृढ़ता से पालन करने हुए शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों का निष्पादन करें।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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