पावर स्टार पवन सिंह को किससे खतरा? गृह मंत्रालय ने दिए वाई श्रेणी की सुरक्षा

हाल ही में बीजेपी का दामन थाने वाले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। यहां बता देें कि पवन सिंह ने हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद पवन सिंह की सुरक्षा बढा़ई गई है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो की थर्ड परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर पवन सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में पवन सिंह की सुरक्षा को लेकर खतरा बताया गया है। जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है।

आपको बता दें कि सरकार किसी व्यक्ति की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा प्रदान करती है। वाई श्रेणी मध्यम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत 8 से 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इस समूह में कमांडो और सशस्त्र पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। इस श्रेणी के तहत व्यक्ति को 24 घंटे की सुरक्षा मिलती है। इस श्रेणी के तहत 5 हथियारबंद गार्ड पवन सिंह के आवास पर चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे।