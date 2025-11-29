Hindustan Hindi News
Home Minister Samrat Chaudhary takes action panic in Bihar jails understand matter
ऐक्शन में होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी, बिहार के जेलों में मच गया हड़कंप; मामले को समझिए

संक्षेप:

जेलों से अपराध की साजिश रचे जाने की आशंका के मद्देनजर शनिवार को राज्य के जेलों में छापेमारी की गयी। सुबह सुबह अधिकारी दल बल के साथ जेलों में पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी।

Sat, 29 Nov 2025 02:19 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सभी जिलों में स्थित केंद्रीय और मंडल जेलों में शनिवार को सुबह-सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम पहुंच गई। कई जेलों में वहां के डीएम खुद 5 बजे मॉर्निंग में ही पहुंच गए। उनके साथ पुलिस बल की फौज देख जेल में तैनात कर्मी सकते में आ गए। पटना के अलावे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मोतिहारी समेत अधिकांश जेलों में छापेमारी की गई। पुलिस बल ने जेल के सभी वार्ड समेत चप्पे-चप्पे को खंगाला। हालांकि कहीं से आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई पर मुजफ्फरपुर जेल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर हो गई।

नीतीश सरकार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही ऐलान कर दिया कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। या तो वे अपना काम छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ऐक्शन मोड में है। जेलों से अपराध की साजिश रचे जाने की आशंका के मद्देनजर शनिवार को राज्य के जेलों में छापेमारी की गयी। सुबह सुबह अधिकारी दल बल के साथ जेलों में पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी।

मुजफ्फरपुर में डीएम और एसएसपी ने शनिवार की सुबह 5 बजे छापा मारा। दो घंटे तक जेल के संपूर्ण वार्डो का सघन तलाशी लिया गया। तलाशी में किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। सुरक्षा कर्मियों की कमी को लेकर डीएम ने काराधीक्षक को निर्देश दिया की पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के पदस्थापन/प्रतिनियुक्त हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। गृहरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु जिला समादेष्टा, मुजफ्फरपुर से पत्राचार करें तथा कारा के भवन निर्माण विभाग से संबंधित संपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाना सुनिश्चित करें। कारा में संसीमित बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकाती की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि कारा में संसीमित बंदियों का अपराधिक इतिहास की सूची बनाई जाय।

जेल मे छापेमारी, आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं

मुंगेर डीएम और एसपी ने शुक्रवार देर रात जेल में छापेमारी। डीएम निखिल धनराज और एसपी सैयद इमरान मसूद ने देर रात कई थानों की पुलिस के साथ मडल कारा में छापेमारी की। इस दौरान मंडल कर के सभी सेल में जांच अभियान चलाया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हो पाया। एसपी ने बताया की विधि व्यवस्था संधारण को ले छापेमारी की गयी।

सारण के डीएम और एसएसपी ने जेल का किया औचक निरीक्षण

छपरा जेल में शनिवार को डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गयी। कैदियों की सुरक्षा, जेल कर्मियों की ड्यूटी में तत्परता, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की भी जानकारी ली गई। कुछ बरामदगी की सूचना नहीं है।

मोतिहारी केंद्रीय कारा में छापेमारी

मोतिहारी केंद्रीय कारा में शनिवार सुबह छापेमारी की गई। सुबह 5 बजे से 7.30 बजे तक छापेमारी हुई। सदर एसडीओ श्वेता भारती व सदर डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसमें करीब दो सौ अधिकारी व जवान शामिल थे। इस दौरान जेल की गहन जांच की गई। हालांकि छापेमारी में किसी आपत्तिजनक सामान के बरामदगी की सूचना नहीं है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
