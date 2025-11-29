ऐक्शन में होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी, बिहार के जेलों में मच गया हड़कंप; मामले को समझिए

संक्षेप: जेलों से अपराध की साजिश रचे जाने की आशंका के मद्देनजर शनिवार को राज्य के जेलों में छापेमारी की गयी। सुबह सुबह अधिकारी दल बल के साथ जेलों में पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी।

बिहार के सभी जिलों में स्थित केंद्रीय और मंडल जेलों में शनिवार को सुबह-सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम पहुंच गई। कई जेलों में वहां के डीएम खुद 5 बजे मॉर्निंग में ही पहुंच गए। उनके साथ पुलिस बल की फौज देख जेल में तैनात कर्मी सकते में आ गए। पटना के अलावे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मोतिहारी समेत अधिकांश जेलों में छापेमारी की गई। पुलिस बल ने जेल के सभी वार्ड समेत चप्पे-चप्पे को खंगाला। हालांकि कहीं से आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई पर मुजफ्फरपुर जेल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर हो गई।

नीतीश सरकार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही ऐलान कर दिया कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। या तो वे अपना काम छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ऐक्शन मोड में है। जेलों से अपराध की साजिश रचे जाने की आशंका के मद्देनजर शनिवार को राज्य के जेलों में छापेमारी की गयी। सुबह सुबह अधिकारी दल बल के साथ जेलों में पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी।

मुजफ्फरपुर में डीएम और एसएसपी ने शनिवार की सुबह 5 बजे छापा मारा। दो घंटे तक जेल के संपूर्ण वार्डो का सघन तलाशी लिया गया। तलाशी में किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। सुरक्षा कर्मियों की कमी को लेकर डीएम ने काराधीक्षक को निर्देश दिया की पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों के पदस्थापन/प्रतिनियुक्त हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। गृहरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु जिला समादेष्टा, मुजफ्फरपुर से पत्राचार करें तथा कारा के भवन निर्माण विभाग से संबंधित संपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाना सुनिश्चित करें। कारा में संसीमित बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकाती की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि कारा में संसीमित बंदियों का अपराधिक इतिहास की सूची बनाई जाय।

जेल मे छापेमारी, आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं मुंगेर डीएम और एसपी ने शुक्रवार देर रात जेल में छापेमारी। डीएम निखिल धनराज और एसपी सैयद इमरान मसूद ने देर रात कई थानों की पुलिस के साथ मडल कारा में छापेमारी की। इस दौरान मंडल कर के सभी सेल में जांच अभियान चलाया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हो पाया। एसपी ने बताया की विधि व्यवस्था संधारण को ले छापेमारी की गयी।

सारण के डीएम और एसएसपी ने जेल का किया औचक निरीक्षण छपरा जेल में शनिवार को डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गयी। कैदियों की सुरक्षा, जेल कर्मियों की ड्यूटी में तत्परता, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की भी जानकारी ली गई। कुछ बरामदगी की सूचना नहीं है।