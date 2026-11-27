अनंत सिंह की बेटी की शादी में वर्दी पहन जवान पत्तल परोसने लगा, वीडियो वायरल पर होने SP ने लिया ऐक्शन
अनंत सिंह की बेटी की शादी समारोह को लेकर वहां यातायात संचालन के लिए कई ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के बीच यातायात परिचालन के लिए तैनात होमगार्ड सतीश कुमार वर्दी में खाने का पत्तल परोसने लगे।
ओंमोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी समारोह के दौरान वर्दी में पत्तल परोसने पर होमगार्ड सतीश कुमार पर कार्रवाई की गई है। यातायात व्यवस्था में तैनात जवान का पत्तल बांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ट्रैफिक एसपी ने गुरुवार को होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय में क्लोज कर दिया। साथ ही अगले आदेश तक यातायात ड्यूटी से वंचित रखते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि विधायक अनंत सिंह की बेटी की 25 नवंबर को बाढ़ के लदमा गांव में शादी थी। समारोह को लेकर वहां यातायात संचालन के लिए कई ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।
ड्यूटी के बीच यातायात परिचालन के लिए तैनात होमगार्ड सतीश कुमार वर्दी में खाने का पत्तल परोसने लगे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने जब इस वीडियो का सत्यापन कराया तो सही पाया गया। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए होमगार्ड पर अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस घटना से यातायात पुलिस की छवि धूमिल हुई है। यह कार्य जवान की ड्यूटी के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। पुलिस के मुताबिक यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं ड्यूटी में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बता दें कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी बेहद ही धूमधाम औऱ भव्य तरीके से की गई है। कहा जा रहा है कि इस शादी में लाखों लोग आए थे। अनंत सिंह के गांव लदमा में जनसैलाब उमड़ा था और इसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। अनंत सिंह की बेटी की शादी में रामकृपाल यादव, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बृजभूषण शरण सिंह समेत कई राजनेताओं ने भी शिरकत की थी।