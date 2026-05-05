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ट्रेनिंग खत्म होने से 8 दिन पहले होमगार्ड जवान की मौत, रात में मंदिर के पास औंधे मुंह गिरा मिला

May 05, 2026 05:30 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में होमगार्ड की ट्रेनिंग ले रहे एक जवान की मौत हो गई। होमगार्ड जवान रात में ट्रेनिंग कैंप के मुख्य गेट के पास स्थित एक मंदिर के पास जमीन पर पड़ा हुआ मिला। 

ट्रेनिंग खत्म होने से 8 दिन पहले होमगार्ड जवान की मौत, रात में मंदिर के पास औंधे मुंह गिरा मिला

बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर स्थित होमगार्ड के आधुनिक प्रशिक्षण कैंप में सोमवार की रात ट्रेनिंग ले रहे एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान पटना जिला के सिगोरी थाना के पतरिंगा गांव निवासी सोनू कुमार (23) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब आठ बजे सोनू का शव कैंप के मुख्य गेट के पास स्थित मंदिर के समीप जमीन पर गिरा हुआ पाया गया। वह मुंह के बल गिरा था।

घटना के बाद उसे उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही होमगार्ड कमांडेंट अमीर इसरार और नगर थानेदार जय प्रकाश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है।

मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हार्ट अटैक से या सिर के बल गिरने से आई चोट के कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस अन्य प्रशिक्षु जवानों से पूछताछ कर रही है। मौत के सही कारणों की गुत्थी सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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ट्रेनिंग खत्म होने से 8 दिन पहले मौत

बताया जा रहा है कि चौंकाने वाली बात यह है कि महज 8 दिनों बाद ही सोनू की ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। वह पासिंग आउट परेड की तैयारी कर रहा था। बीते 15 जनवरी को पटना जिला बल से प्रशिक्षण के लिए सोनू यहां आया था।

मौत से पहले ममेरे भाई से हुई थी बात

सोनू के ममेरे भाई विकास कुमार ने बताया कि घटना से महज कुछ मिनट पहले ही उनकी फोन पर बात हुई थी। सोनू ने बताया था कि उसने मेस में खाना खा लिया है। अब बर्तन धोने जा रहा है। बातचीत के तुरंत बाद उसकी मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया है। इधर, कमांडेंट ने बताया कि सोनू दिन भर पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग में शामिल रहा था।

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खाना खाकर निकला और बेहोश मिला

बताया जा रहा है कि रात में खाना खाने के बाद वह बैरक की ओर जा रहा था, तभी मंदिर के पास वह अचेत मिला। पोस्टमार्टम के बाद कैंप में जवान को शोक सलामी दी जाएगी। इसके बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा जाएगा।

(मुजफ्फरपुर से हिन्दुस्तान प्रतिनिधि की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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