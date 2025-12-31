बिहार में होमगार्ड जवान की ट्रेनिंग के दौरान मौत, हाई जंप में गई जान
मकसूदपुर के राम निहोरा सिंह के मंझले बेटे राजू कुमार (25) की ट्रेनिंग चल ही रही थी। वह 2025 बैच का होमगार्ड जवान था। इसी साल 28 अगस्त की रात में ट्रेनिंग के लिए मदनपुर गया था। 8 जनवरी को पासिंग आउट परेड होना है।
बिहार में ट्रेनिंग के दौरान एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव का रहने वाले नवनियुक्त होमगार्ड के जवान की औरंगाबाद में ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। पासिंग आउट परेड की तैयारी के दौरान हाई जंप करते समय वह जमीन पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
राजू भी अपने साथियों के साथ ग्राउंड में प्रैक्टिस करने पहुंचा था।
मदनपुर सीआरपीएफ कैंप में 244 जवान कर रहे प्रैक्टिस
इस समय मदनपुर सीआरपीएफ कैंप में 244 जवान प्रैक्टिस में है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 176 और सीतामढ़ी के 68 जवान हैं। इधर, होमगार्ड के डिविजनल कमांडेंट आमिर इसरार ने बताया कि मृतक जवान के परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है।