घर बैठे-बैठे मंगाइए दूध, बिहार में दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी; नीतीश सरकार का प्लान

घर बैठे-बैठे मंगाइए दूध, बिहार में दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी; नीतीश सरकार का प्लान

संक्षेप:

नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में सात निश्चय–3 के तहत चलाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की।

Jan 18, 2026 10:43 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
बिहार में दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी शुरू होगी। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्ट खरीदेगा। वहीं, उपभोक्ताओं को ताजी मछली उपलब्ध कराने के लिए फ्रेश कैच खोले जाएंगे। डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विकास को लेकर रविवार को हुई बैठक के बाद विभागीय मंत्री सुरेंद्र मेहता ने यह जानकारी दी। मंत्री ने आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में सात निश्चय–3 के तहत चलाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में हर गांव डीसीएस, हर पंचायत सुधा बिक्री केंद्र बनाने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादों को सहज उपलब्ध करवाने के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट के जरिए होम डिलीवरी की योजना को आगे बढ़ाया जाए।

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहकों को ताजी मछलियां उपलब्ध कराने के लिए 'फ्रेश कैच' के नाम से फिश आउटलेट्स खोलने और मछली पालकों को तकनीकी परामर्श तथा तुरंत समाधान देने के लिए भी सेवाओं लाने पर विचार किया गया है।

