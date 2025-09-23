बिहार में घर खरीदारों को मोबाइल पर मिलेगी फ्लैट निर्माण की रिपोर्ट; करना होगा यह काम

आवंटी को अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नं., प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का जिला, प्रोजेक्ट स्थल के अंचल का नाम, फ्लैट नंबर, बिल्डर (कंपनी) का नाम, बिल्डर के साथ किये गए निबंधित अनुबंध की तिथि एवं उसकी स्कैंल प्रति एवं बिल्डर को किये गए भुगतान का विवरण (प्रमाण सहित) रेरा बिहार को उपलब्ध करना होगा।

बिहार में अब घर खरीदार फ्लैट निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्ट घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर हर तीन माह पर ले सकेंगे। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने इस दिशा में एक पहल की है। इसकी शुरुआत एक अक्टूबर से होगी। खरीदार जिन्होंने अपने फ्लैट की बुकिंग किसी ऐसे प्रोजेक्ट में की है जो रेरा बिहार में निबंधित है, उन्हें अपने एवं प्रोजेक्ट के विषय में कुछ सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद उन्हें संबंधित प्रोजेक्ट की हर तिमाही प्रगति रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जो रेरा बिहार को अपने तथा प्रोजेक्ट के विषय में वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। आवंटी को अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नं., प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का जिला, प्रोजेक्ट स्थल के अंचल का नाम, फ्लैट नंबर, बिल्डर (कंपनी) का नाम, बिल्डर के साथ किये गए निबंधित अनुबंध की तिथि एवं उसकी स्कैंल प्रति एवं बिल्डर को किये गए भुगतान का विवरण (प्रमाण सहित) रेरा बिहार को उपलब्ध करना होगा।

इस लिंक पर क्लिक कर उपलब्ध कराएं जानकारी एक अक्टूबर से रेरा बिहार के वेबसाइट rera.bihar.gov.in पर आवंटी डिटेल के नाम से एक टैब (लिंक) उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पर क्लिक करने से सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा प्राधिकरण के लिए सर्वोपरि है और इसी सोच के अंतर्गत यह शुरुआत की जा रही है। कहा, पूरी रिपोर्ट का सार अपने फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।