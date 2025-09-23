home buyers can get development of flat on mobile in bihar बिहार में घर खरीदारों को मोबाइल पर मिलेगी फ्लैट निर्माण की रिपोर्ट; करना होगा यह काम, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newshome buyers can get development of flat on mobile in bihar

बिहार में घर खरीदारों को मोबाइल पर मिलेगी फ्लैट निर्माण की रिपोर्ट; करना होगा यह काम

आवंटी को अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नं., प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का जिला, प्रोजेक्ट स्थल के अंचल का नाम, फ्लैट नंबर, बिल्डर (कंपनी) का नाम, बिल्डर के साथ किये गए निबंधित अनुबंध की तिथि एवं उसकी स्कैंल प्रति एवं बिल्डर को किये गए भुगतान का विवरण (प्रमाण सहित) रेरा बिहार को उपलब्ध करना होगा।

Nishant Nandan हिन्दु्स्तान ब्यूरो, पटनाTue, 23 Sep 2025 08:21 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में घर खरीदारों को मोबाइल पर मिलेगी फ्लैट निर्माण की रिपोर्ट; करना होगा यह काम

बिहार में अब घर खरीदार फ्लैट निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्ट घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर हर तीन माह पर ले सकेंगे। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने इस दिशा में एक पहल की है। इसकी शुरुआत एक अक्टूबर से होगी। खरीदार जिन्होंने अपने फ्लैट की बुकिंग किसी ऐसे प्रोजेक्ट में की है जो रेरा बिहार में निबंधित है, उन्हें अपने एवं प्रोजेक्ट के विषय में कुछ सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद उन्हें संबंधित प्रोजेक्ट की हर तिमाही प्रगति रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जो रेरा बिहार को अपने तथा प्रोजेक्ट के विषय में वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। आवंटी को अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नं., प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का जिला, प्रोजेक्ट स्थल के अंचल का नाम, फ्लैट नंबर, बिल्डर (कंपनी) का नाम, बिल्डर के साथ किये गए निबंधित अनुबंध की तिथि एवं उसकी स्कैंल प्रति एवं बिल्डर को किये गए भुगतान का विवरण (प्रमाण सहित) रेरा बिहार को उपलब्ध करना होगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के 27 % एमपी-एमएलए राजनीतिक परिवार से, इन नेताओं के परिजनों का दबदबा

इस लिंक पर क्लिक कर उपलब्ध कराएं जानकारी

एक अक्टूबर से रेरा बिहार के वेबसाइट rera.bihar.gov.in पर आवंटी डिटेल के नाम से एक टैब (लिंक) उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पर क्लिक करने से सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा प्राधिकरण के लिए सर्वोपरि है और इसी सोच के अंतर्गत यह शुरुआत की जा रही है। कहा, पूरी रिपोर्ट का सार अपने फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

18 खरीदारों को एक करोड़ रुपए लौटाने का आदेश

रेरा बिहार ने सोमवार को अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 18 घर खरीदारों को कुल एक करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। इन सभी घर खरीदारों को राशि उनके द्वारा भुगतान किये गए कुल राशि के अनुपात में लौटाए जाएंगे। प्राधिकरण के अनुसार, अग्रणी होम्स और अन्य ऐसे बिल्डर जिनके पास घर खरीदारों के पैसे फंसे हुए हैं, उनकी जब्त जमीनों की नीलामी कर अधिक से अधिक घर खरीदारों के पैसे लौटाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस ने 76 और VIP ने 60 सीटों की सूची राजद को सौंपी, महागठबंधन में मंथन