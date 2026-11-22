इस जिले में संक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव 20 से 40 वर्ष आयुवर्ग के लोगों पर दिखाई दे रहा है। इस आयुवर्ग में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों और शहरों की ओर पलायन करने वाले युवाओं की संख्या भी अधिक है।

बिहार से रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले प्रवासी कामगारों के बीच एचआईवी संक्रमण की रोकथाम पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है और यह जिला एचआईवी संक्रमितों के उपचार के मामले में प्रदेश में राजधानी पटना के बाद दूसरे स्थान पर है।उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 तक पूर्वी चंपारण में कुल 12,267 संक्रमित व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 6,996 फिलहाल एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) के तहत उपचाररत हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की एचआईवी एस्टीमेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में एचआईवी संक्रमितों की अनुमानित संख्या 1,54,296 है। वहीं, लोकसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 तक बिहार में 96,287 संक्रमित एआरटी केंद्रों के माध्यम से उपचाररत थे। ये दोनों आंकड़े अलग-अलग अवधियों और श्रेणियों से संबंधित हैं। पूर्वी चंपारण में संक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव 20 से 40 वर्ष आयुवर्ग के लोगों पर दिखाई दे रहा है। इस आयुवर्ग में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों और शहरों की ओर पलायन करने वाले युवाओं की संख्या भी अधिक है।

जिला संचारी रोग सह एड्स नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. संजीव ने संवाद एजेंसी 'यूनीवार्ता' को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मार्च तक जिले में 1,51,346 लोगों की एचआईवी जांच की गई। इनमें 80,419 गर्भवती महिलाएं और 70,927 सामान्य महिला एवं पुरुष शामिल थे। जांच के दौरान कुल 750 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर तक 89,409 लोगों की जांच की गई, जिनमें 491 संक्रमित मिले। इनमें 31 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में अप्रैल में 11,357 लोगों की जांच में 66, मई में 10,751 की जांच में 77, जून में 11,557 की जांच में 91, जुलाई में 14,696 की जांच में 73, अगस्त में 13,390 की जांच में 59, सितंबर में 14,220 की जांच में 75 और अक्टूबर में 13,438 लोगों की जांच में 50 संक्रमित मिले।

इस अवधि में औसतन प्रतिमाह करीब 70 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इसके मुकाबले वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिमाह संक्रमितों की पहचान का औसत 62.5 था। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में औसत मासिक पहचान में करीब आठ की वृद्धि दर्ज की गई है। यह स्थिति संक्रमण की रोकथाम के लिए जांच, परामर्श और जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने की जरूरत बताती है।

स्वास्थ्य विभाग इन मामलों में गर्भवती महिलाओं में संक्रमण की पहचान और समय पर उपचार को प्राथमिकता दे रहा है। समय रहते जांच और नियमित चिकित्सकीय देखभाल से मां से बच्चे में संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है।

डॉ. संजीव ने बताया कि बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को आजीवन प्रतिमाह 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है। अक्टूबर में 4,781 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। इसके अलावा संक्रमित माता-पिता के शून्य से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

संक्रमितों की संख्या के लिहाज से राज्य में दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पूर्वी चंपारण ने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य विभाग की सितंबर 2026 की समीक्षा में निर्धारित नियंत्रण लक्ष्यों के आधार पर जिले को बिहार में पहला स्थान मिला। उन्होंने बताया कि संक्रमितों की पहचान, उन्हें नियमित उपचार से जोड़ने और दवाओं के प्रभाव की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एचआईवी नियंत्रण के अंतरराष्ट्रीय 95-95-95 लक्ष्यों के तहत संक्रमित आबादी के 95 प्रतिशत लोगों की पहचान, पहचाने गए संक्रमितों में 95 प्रतिशत को उपचार से जोड़ने और उपचाररत मरीजों में 95 प्रतिशत का वायरल लोड नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इन लक्ष्यों की दिशा में जिले में नियमित जांच, उपचार और निगरानी की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

जिला एड्स नियंत्रण समिति के संयोजक संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में 13 एकीकृत जांच एवं परामर्श केंद्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त मां से बच्चे में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए एक विशेष केंद्र, एक यौन रोग चिकित्सालय, एक दवा केंद्र तथा देखभाल एवं सहयोग की व्यवस्था उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, संक्रमितों को परामर्श और उपचार से जोड़ने तथा आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित होने और बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने के कारण जिले में संक्रमण नियंत्रण की चुनौती बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ढाका क्षेत्र भी संक्रमण से प्रभावित इलाकों में शामिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही और प्रवासी कामगारों की नियमित स्वास्थ्य जांच की कमी इस चुनौती को और गंभीर बनाती है।

जिले में एचआईवी संक्रमण का इतिहास भी पुराना है। वर्ष 2001 से 2003 के बीच यहां 185 संक्रमित व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे। वर्ष 2010 से पहले भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आसपास के क्षेत्रों में पांच वर्षों के दौरान 576 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें पति-पत्नी के 15 जोड़े भी शामिल थे। नवंबर 2022 तक जिले में कुल 9,326 संक्रमित चिह्नित किए जा चुके थे, जिनमें करीब 4,500 नियमित उपचार करा रहे थे। अक्टूबर 2026 तक कुल पंजीकृत संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,267 हो गई।

पूर्वी चंपारण में संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रवासी कामगारों को जागरूक करना, सुरक्षित यौन व्यवहार की जानकारी देना और नियमित जांच की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। खासकर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों और उनके परिवारों को जांच एवं परामर्श सेवाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक भेदभाव और भ्रांतियों को दूर करना भी महत्वपूर्ण है।