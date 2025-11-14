Hisua Result LIVE: हिसुआ सीट नतीजा, कांग्रेस की नीतू कुमारी को हरा भाजपा के अनिल सिंह?
Hisua Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले की हिसुआ सीट पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। हिसुआ सीट पर हार-जीत की सीधी लड़ाई कांग्रेस की मौजूदा विधायक नीतू कुमारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनिल सिंह के बीच है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को हिसुआ सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं। हिसुआ सीट पर 2020 का चुनाव कांग्रेस की नीतू कुमारी ने 17,091 मतों के अंतर से जीता था। उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह को हराया था। इस बार भी यही जोड़ी आमने-सामने है। नीतू कुमारी कांग्रेस के दिग्गज नेता आदित्य सिंह पुत्रवधू हैं।
हिसुआ में जाति बिहार की राजनीति की तरह ही केंद्रीय भूमिका निभाती है, जहां ओबीसी (यादव 15-20%, कुर्मी 12-15%, कोइरी, धानुक) कुल का 50% से अधिक हैं, जो 'किंगमेकर' बन जाते हैं। मुस्लिम वोट (10-12%) आरजेडी का मजबूत आधार हैं, जबकि एससी (पासवान, चमार) और सामान्य वर्ग (भूमिहार, राजपूत) एनडीए को प्रभावित करते हैं। जदयू और बीजेपी कुर्मी-कोइरी वोटों को नीतीश कुमार की छवि और योजनाओं से जोड़ते हैं, जबकि आरजेडी यादव-मुस्लिम-एससी गठजोड़ पर निर्भर रहता है।