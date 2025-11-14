Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsHisua Assembly Seat Result 2025 who will win Congress Nitu Kumari vs BJP Anil Singh election counting updates
Hisua Result LIVE: हिसुआ सीट नतीजा, कांग्रेस की नीतू कुमारी को हरा भाजपा के अनिल सिंह?

Hisua Result LIVE: हिसुआ सीट नतीजा, कांग्रेस की नीतू कुमारी को हरा भाजपा के अनिल सिंह?

संक्षेप: Hisua Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में हिसुआ सीट पर कांग्रेस की नीतू कुमारी और भाजपा के अनिल सिंह के बीच हार-जीत की लड़ाई है। हिसुआ के चुनाव परिणाम के लिए आज काउंटिंग हो रही है।

Fri, 14 Nov 2025 06:15 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नवादा
share Share
Follow Us on

Hisua Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा जिले की हिसुआ सीट पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो रही है। हिसुआ सीट पर हार-जीत की सीधी लड़ाई कांग्रेस की मौजूदा विधायक नीतू कुमारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनिल सिंह के बीच है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को हिसुआ सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं। हिसुआ सीट पर 2020 का चुनाव कांग्रेस की नीतू कुमारी ने 17,091 मतों के अंतर से जीता था। उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह को हराया था। इस बार भी यही जोड़ी आमने-सामने है। नीतू कुमारी कांग्रेस के दिग्गज नेता आदित्य सिंह पुत्रवधू हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार विधानसभा चुनाव के भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

हिसुआ में जाति बिहार की राजनीति की तरह ही केंद्रीय भूमिका निभाती है, जहां ओबीसी (यादव 15-20%, कुर्मी 12-15%, कोइरी, धानुक) कुल का 50% से अधिक हैं, जो 'किंगमेकर' बन जाते हैं। मुस्लिम वोट (10-12%) आरजेडी का मजबूत आधार हैं, जबकि एससी (पासवान, चमार) और सामान्य वर्ग (भूमिहार, राजपूत) एनडीए को प्रभावित करते हैं। जदयू और बीजेपी कुर्मी-कोइरी वोटों को नीतीश कुमार की छवि और योजनाओं से जोड़ते हैं, जबकि आरजेडी यादव-मुस्लिम-एससी गठजोड़ पर निर्भर रहता है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Hisua Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।