हिंदी से हुआ प्यार तो इंगलैंड से अफ्रीका तक लोग बने यार; विदेशी लिखने लगे गजल, कविता, कहानी

डॉ भावना के ऑनलाइन आंच मंच से एक दर्जन देशों के नागरिक जुड़े हैं, जो हिन्दी में नियमित लेखन कर रहे हैं। कुवैत में रहने वाले अफरोज केन्या के लोगों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदी पत्रिका निकाल रहे हैं। इसमें दर्जनों लोग अब हिन्दी सीख कर कविता-कहानी लिख रहे हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, अनामिका, मुजफ्फरपुरSun, 14 Sep 2025 12:13 PM
Hindi Divas: हिंदी भाषा से प्यार ने ब्रिटेन से लेकर साउथ अफ्रीका तक के लोगों को एक दूसरे का यार बना दिया है। हिंदी सीखने के लिए ब्रिटेन से लेकर साउथ अफ्रीका तक के लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अलग अलग देशों के इनलोगों को हिन्दी से प्यार ऐसा है कि ये हिन्दी साहित्य से जुड़ गए। ये बिहारी एक मंच से भी जुड़े हैं, जिनका प्रतिनिधित्व मुजफ्फरपुर के हिन्दी साहित्यकार कर रहे हैं।

मुजफ्फरपुर समेत बिहार के अन्य जिलों के हिन्दी प्रेमी उन देशों के लोगों के बीच हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में लगे हैं। विदेशों में रहनेवाले इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर व्यवसायी तक हिंदी कविता, गजल कहानी से जुड़े हैं। मकसद है भारत की भाषा हिन्दी का पूरी दुनिया में डंका बजाना। सूचना क्रांति के दौर में हिंदी के मंच पर कई देशों के लोग मौजूद हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

विदेशी लिख रहे हिंदी की कविता-कहानी

मुजफ्फरपुर की डॉ भावना के ऑनलाइन आंच मंच से एक दर्जन देशों में रहने वाले भारतीय और वहां के नागरिक जुड़े हैं, जो हिन्दी में नियमित लेखन कर रहे हैं। मंच उनके लेखन की मॉनिटरिंग करता है। इसी तरह साहेबगंज के अफरोज वर्तमान में कुवैत में रहते हैं। वे केन्या के लोगों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदी पत्रिका निकाल रहे हैं। इसमें दर्जनों लोग अब हिन्दी सीख कर कविता-कहानी लिख रहे हैं। भावना और अन्य साहित्यकारों के प्रयास से हिंदी ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक सशक्त माध्यम बन रही है।

ग्लोबल साहित्य सारांश से जुड़े हैं रूस तक के लेखक

मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के रहनेवाले डॉ. अफरोज आलम कुवैत में ग्लोबल साहित्य सारांश निकालते हैं। इसमें रूस से लेकर नीदरलैंड तक के लेखक जुड़े हुए हैं। ये सभी इसमें नियमित तौर पर लिखते हैं। आंच मंच और ग्लोबल साहित्य सारांश जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे विश्व में आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है।

