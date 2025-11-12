Hindustan Hindi News
Bihar Weather: हिमाचल-राजस्थान से आई पछुआ बिहार में बढ़ाएगी ठंड, पटना में कैसा रहेगा मौसम

Wed, 12 Nov 2025 06:20 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Weather: बिहार में हिमाचल और राजस्थान से आनी वाली पछुआ ठंड बढ़ा रही है। पछुआ के कारण न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट आ रही है। हालांकि एक सप्ताह के बाद हवा की रफ्तार थमते ही न्यूनतम तापमान स्थिर हो जाएगा। एक चक्रवातीय परिसंचरण बनने के कारण राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।

इसी कारण राज्य के लोगों को नवंबर के आखिरी सप्ताह से ठंड का एहसास होने लगेगा। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का अधिकतम तापमान 26.6 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 से 17.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। राज्य का सबसे कम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में और सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया।

पटना जिले में आज आसमान साफ रहेगा

बुधवार को पटना जिले का मौसम साफ रहेगा। इस कारण लोगों को सूर्य के दर्शन होंगे। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से राजधानी वासियों को सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है। मंगलवार को राजधानी के न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
