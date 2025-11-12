Bihar Weather: हिमाचल-राजस्थान से आई पछुआ बिहार में बढ़ाएगी ठंड, पटना में कैसा रहेगा मौसम
संक्षेप: Bihar Weather: बिहार का सबसे कम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में और सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया।
Bihar Weather: बिहार में हिमाचल और राजस्थान से आनी वाली पछुआ ठंड बढ़ा रही है। पछुआ के कारण न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट आ रही है। हालांकि एक सप्ताह के बाद हवा की रफ्तार थमते ही न्यूनतम तापमान स्थिर हो जाएगा। एक चक्रवातीय परिसंचरण बनने के कारण राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।
इसी कारण राज्य के लोगों को नवंबर के आखिरी सप्ताह से ठंड का एहसास होने लगेगा। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का अधिकतम तापमान 26.6 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 से 17.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। राज्य का सबसे कम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में और सबसे अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया।
पटना जिले में आज आसमान साफ रहेगा
बुधवार को पटना जिले का मौसम साफ रहेगा। इस कारण लोगों को सूर्य के दर्शन होंगे। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से राजधानी वासियों को सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है। मंगलवार को राजधानी के न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।